Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2020

Valenciennes, le 28 Mai 2020 - En pleine pandémie Covid 19, le Groupe HIOLLE Industries publie un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 de 18 114 K€, en retrait de près de 10 % par rapport au 1er trimestre 2019.

En milliers d'euros

2020 2019 Var.

Chiffre d'affaires consolidé T1 18 114 20 103 -9.9 %

Secteur Services et Environnement 5 737 6 282 -8.7 %

Secteur Ferroviaire et Aéronautique 12 377 13 821 -10.4 %



Après un bon début d'année, l'ensemble des secteurs d'activités a été impacté par les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus. La priorité du Groupe a été de préserver la santé et la sécurité de ses salariés par une fermeture totale de ses établissements pendant les deux premières semaines de confinement pour mettre en place des mesures de protection nécessaires : télétravail, postes et horaires de travail aménagés si le télétravail n'est pas possible, mise en place des mesures barrières.

Ainsi, le secteur Services et Environnement (32 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 5 737 K€, en baisse de 8.7 % par rapport au 1er trimestre 2019.

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % du CA) est en recul de 10.4 % avec un chiffre d'affaires consolidé de 12 377 K€.