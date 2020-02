Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires consolidé 2019 : 85,8 M€

Chiffre d'affaires consolidé 2019 : 85,8 M€

Valenciennes, le 27 Février 2020 - Le Groupe HIOLLE Industries enregistre pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 85.8 M€ stable par rapport à 2018.

Avec un carnet de commandes en forte hausse (90 M€, + 25 % par rapport à 2018) et le lancement de plusieurs projets ferroviaires d'envergure et pluriannuels, le Groupe a bâti durant l'année 2019 un socle solide pour une nouvelle période de croissance organique maîtrisée.

En milliers d'euros

2019 2018 Var.



Chiffre d'Affaires Consolidé Annuel

85 832

85 773

+0.1 %

Dont Secteur Services et Environnement 27 297 28 021 -2.6 %

Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 58 535 57 752 +1.4 %





Le secteur Services et Environnement (32 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 27 297 K€ en léger retrait de 2.6%. Le Groupe a constaté un ralentissement de ses activités industrielles sur le second semestre 2019. Il est à noter que les consultations sont reparties à la hausse et que le Groupe prévoit d'engranger de nouvelles commandes sur le 1er semestre 2020.

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 58 535 K€ en légère hausse de 1.4 %. Sur 2019, de nombreux projets ferroviaires ont été lancés avec cependant des décalages de planning sur les derniers mois de 2019.