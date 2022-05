Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires au 31/03/2022

Valenciennes, le 12 Mai 2022 - Le Groupe HIOLLE Industries maintient le cap de la croissance et affiche un chiffre d’affaires consolidé de 20,5 M€ au premier trimestre 2022.



Le Groupe Hiolle Industries réalise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 20,5 M€, soit une croissance globale de 4,7 % par rapport au 31/03/2021, à périmètre constant* (-6% par rapport au 31/03/2021).



Pour le secteur « Ferroviaire et Aéronautique », l’activité du premier trimestre 2022 dépasse les 15,9 M€, en recul de 3,8 % par rapport à la même période 2021 qui - rappelons-le - enregistrait une forte progression du fait des rattrapages de plannings de production post COVID. En léger retard par rapport aux perspectives, le Groupe est confiant quant à l’atteinte du budget prévisionnel 2022.



A l’inverse, pour le secteur « Services et Environnement », la hausse des chiffrages annoncée l’année dernière a porté ses fruits et se traduit par une croissance de 675 K€, faisant ainsi bouger les lignes du mix d’activité (poids de 22,3 % du CA contre 15,5 % en 2021*).



La part export reste stable à 12 % du chiffre d’affaires contre 13 % au T1 2021*.



Fort d’une assise financière solide, de clients historiques et d’un carnet de commandes de 90 millions d’euros sur 4 ans, le Groupe HIOLLE Industries résiste dans un contexte économique instable.





* Hors TEAM TURBO MACHINES, filiale cédée en août 2021.