Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires au 30 Septembre 2019

Valenciennes, le 14 novembre 2019 - Le Groupe HIOLLE Industries, par sa croissance régulière et soutenue, enregistre sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 65.8 M€, en augmentation de 5.5 % par rapport au 30 septembre 2018.En milliers d'euros2019 2018 Var.Chiffre d'affaires consolidé T1 20 103 20 045 + 0.3 %Chiffre d'affaires consolidé T2 23 008 21 004 + 9.5 %Chiffre d'affaires consolidé T3 22 659 21 288 + 6.4%Total Chiffre d'Affaires Consolidé au 30/09 65 769 62 337 + 5.5%Dont Secteur Services et Environnement 21 013 19 867 + 5.8 %Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 44 756 42 470 + 5.4 %Le troisième trimestre confirme la tendance haussière constatée depuis fin 2017, soit près de 2 ans de progression régulière.La croissance de plus de 5 % est effective tant dans le secteur « Services et Environnement » (pour 32 % du chiffre d'affaires consolidé) que dans le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (68 % du chiffre d'affaires consolidé).La hausse de chiffre d'affaires est portée par un carnet de commandes important et une visibilité jusqu'en 2023, tant en France qu'à l'international. Cette performance devrait s'accélérer dès 2020 avec notamment la montée en cadence des gros contrats dans le ferroviaire.