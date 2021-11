Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires au 30/09/2021

Valenciennes, le 10 novembre 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries atteint ses objectifs de croissance avec une progression du chiffre d’affaires de plus de 25 % par rapport au 30 septembre 2020.



Après un premier semestre performant et une reprise d’activité forte tous services confondus, le Groupe HIOLLE Industries poursuit sa croissance et confirme ses objectifs avec un chiffre d’affaires de plus de 66 803 K€ en augmentation de 25 %, dépassant même de 2 % son niveau d’activités du 30 septembre 2019.



Le niveau d’activité du 4ème trimestre 2021 sera à l’image d’une année très dynamique pour le Groupe HIOLLE Industries, qui permet de confirmer également les objectifs fixés de rentabilité opérationnelle au-dessus des performances du 1er semestre.