Groupe HIOLLE INDUSTRIES : Chiffre d'affaires au 30/06/2021

Valenciennes, le 5 Août 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries publie son chiffre d'affaires du premier semestre 2021 en affichant une augmentation remarquable de 33% par rapport au 30 Juin 2020 et une hausse de près de 7 % par rapport au 30 juin 2019.



Ce succès est dû notamment au dynamisme de l'activité ferroviaire et aux prises de commandes massives par les clients du Groupe tant en France qu'à l'étranger. Le groupe est positionné sur la majorité des projets d'envergure sur lesquels la visibilité est a minima de 3 ans.



HIOLLE Industries estime que la relance est définitivement amorcée pour l'ensemble de ses activités.



Si la vigilance reste de rigueur compte tenu de la pandémie qui perdure, le Groupe se consacre au développement de ses activités stratégiques tant en France qu'à l'International. HIOLLE Industries investit ainsi massivement dans ses ateliers de production et de maintenance ferroviaire et est en phase finale de négociation de la cession d'une de ses filiales dans le secteur des Services.



Le Groupe HIOLLE Industries aborde ainsi sereinement le second semestre 2021 qui sera placé sous le signe de la croissance et de la rentabilité.