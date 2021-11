GROUPE GORGE : Primé pour sa performance extra-financière, Groupe Gorgé intègre le classement Gaïa 2021

Les résultats de la campagne 2021 Gaïa Rating ont été dévoilés fin octobre 2021 au palais Brongniart à Paris. Dans le cadre de sa campagne d'évaluation 2021, l'agence de notation extra-financière EthiFinance a passé en revue les performances en matière d'investissement responsable de 230 PME et ETI cotées à la bourse de Paris, selon des critères exigeants et quantitatifs (taille, chiffre d'affaires, capitalisation et liquidité).

Groupe Gorgé intègre pour la première fois le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps, qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises les plus vertueuses, en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance. La société fait partie des 9 nouveaux entrants dans l'indice.

Raphaël Gorgé, Président Directeur-Général de Groupe Gorgé commente : « Je suis très fier de la présence du Groupe Gorgé dans ce classement qui distingue les actions déployées par le Groupe sur le plan extra-financier. Les résultats obtenus témoignent de l'engagement continu de tous nos collaborateurs à innover pour améliorer l'empreinte environnementale de nos activités et à développer des relations durables avec l'ensemble de nos parties prenantes, actionnaires et partenaires. »

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement. En intégrant l'indice Gaïa, Groupe Gorgé renforce sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.







À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE)

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com







Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@groupe-gorge.com





Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr







Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr







Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

