GROUPE GORGE : Groupe Gorgé remporte un contrat auprès de la DGA pour une nouvelle expérimentation du drone maritime Drix

Dans le cadre du programme capacité hydrographique et océanographique future (CHOF) destiné à la Marine nationale, la Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à la société Exail, filiale de Groupe Gorgé, un marché pour une nouvelle expérimentation du DriX, drone hydrographique de surface (Unmanned Surface Vehicle - USV).

Véritable robot maritime, le DriX permettra d'étendre les capacités d'inspection et de cartographie sous-marine. Cette nouvelle expérimentation vise à valider les performances du drone observées lors de précédents essais réalisés en mer d'Iroise fin 2020. La planification de missions complexes, en passant par la qualité des relevés hydrographiques ou au gain en traitement de données figurent parmi les fonctionnalités attendues pour ce drone de dernière génération.

Ce marché, d'un montant de 0,5 million d'euros et d'une durée de six mois, est également l'opportunité pour la DGA d'approfondir l'étude d'un moyen optimisé de mise à l'eau et de récupération du drone afin de disposer d'une solution complète et adaptée aux besoins pour sa mise en œuvre. Cette étude est suivie par les centres d'expertise et d'essais DGA Ingénierie de projets et DGA Techniques navales.

Il est prévu de dérouler cette expérimentation sur le bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré en février 2023 en mer Méditerranée, en collaboration avec le service hydrographique et océanographique de la Marine.

DriX USV et le navire hydrographique et océanographique de la Marine française "Beautemps Beaupré"

Les expérimentations de drones de surface, sous-marins, aériens réalisées au titre de la phase de préparation du programme CHOF ont pour objectif in fine d'identifier les moyens de relevés les plus appropriés et les plus performants pour répondre aux besoins de relevés hydrographiques.

La précédente expérimentation du Drix en octobre 2020 avait permis de réaliser des levés bathymétriques à différentes profondeurs, atteignant près de 200 m dans la fosse d'Ouessant. Elle visait à évaluer sa plus-value par rapport aux systèmes actuellement en service (vedettes et navires hydrographiques), et d'en appréhender le concept d'emploi potentiel pour le programme CHOF. En particulier, le déploiement de deux USV en mode collaboratif avait été expérimenté.







À propos de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021. Il est présent dans la robotique autonome, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie désormais près de 2 000 collaborateurs.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@groupe-gorge.com



Claire Riffaud

Tel. +33 (0)1 53 67 36 79

criffaud@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yHCfYphsZpyayWxqZcZqZ2iWl5llmGKZZpbKm5ZpaJzJnHKTxW5kmZyVZnBolWlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77048-cp_groupe-gorge_contrat-dga-drix_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com