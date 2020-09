GROUPE GORGE : Groupe Gorgé lance StedY.io et repense le métier de conseil en ingénierie et technologies

Les projets d'ingénierie sont de plus en plus complexes, les talents qui leurs donnent vie sont rares et revendiquent des aspirations professionnelles nouvelles, tandis que le besoin de flexibilité se fait ressentir chaque jour un peu plus pour variabiliser les coûts. Pour accompagner les acteurs de l'industrie dans les challenges qu'ils doivent relever, Groupe Gorgé lance StedY.io, une offre de service digitale nouvelle génération qui repense le métier de conseil en ingénierie et technologies avec une vision plus émancipatrice : l'EMPOWEERING. L'objectif : redonner du pouvoir aux entreprises et aux consultants en injectant plus de transparence, d'efficacité et d'engagement dans la relation de confiance qui les lie.

L'Intelligence Artificielle et le Machine Learning sont au cœur de cette solution qui permet de générer un matching ingénieurs/missions rapide et sur-mesure.

Un modèle traditionnel mal adapté aux nouvelles réalités

Présent depuis 30 ans dans les industries de haute technologie, Groupe Gorgé emploie près de 1 000 ingénieurs et propose des prestations d'ingénierie à travers sa filiale Seres Technologies. Situé aux avant-postes, le groupe a pu détecter l'émergence de deux tendances majeures dans son secteur :

Le changement d'aspirations professionnelles des jeunes générations d'ingénieurs, qui veulent plus de reconnaissance, d'autonomie, de sens et d'impact.

La difficulté des cabinets de conseil en ingénierie généralistes à répondre à ces aspirations et l'opacité persistante qui caractérise la relation avec leurs clients.

Pour dépasser les limites du modèle traditionnel de l'ingénierie externalisée, Groupe Gorgé innove et propose une nouvelle approche de ce métier pour répondre à la fois aux besoins de performance des entreprises et aux nouveaux leviers d'engagement des consultants ingénieurs.

L'empoweering : une approche qui répond aux nouveaux besoins des talents et des clients de l'ingénierie externalisée

L'empoweering, l'empowerment dans l'engineering, c'est la capacité de libérer ce secteur des freins qui entravent son bon fonctionnement.

Avec l'empoweering, Groupe Gorgé redonne aux consultants et aux entreprises, les moyens de mieux collaborer, dans la confiance et la durée. Le talent peut 'reprendre la main' sur le choix des missions et libérer son plein potentiel d'engagement envers l'entreprise, tandis que cette dernière peut bénéficier de toute la transparence nécessaire pour mieux faire collaborer les équipes internes et les ressources externes.

StedY : une solution concrète intelligente et sur-mesure

Pionnier de l'empoweering, StedY a conçu son offre de services pour répondre précisément à ces enjeux. Propulsée par des technologies d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning et couplée à l'expertise RH de ses équipes, l'interface digitale StedY.io crée les conditions d'une collaboration plus performante et durable.

Un matching rapide et sur-mesure permet à l'entreprise de bénéficier sans surcoût, de talents plus engagés et adaptés aux projets. De son côté, le consultant salarié peut optimiser sa rémunération grâce à un taux de marge inférieur aux standards du marché et peut désormais converger vers une évolution de carrière.

À propos de StedY

Filiale de Groupe Gorgé, basée à Marseille et Paris, StedY est un nouvel acteur qui digitalise et repense le métier du conseil en ingénierie et technologies pour répondre plus efficacement aux objectifs de performance des organisations comme aux nouveaux leviers d'engagement des consultants ingénieurs. Pionnier de l'empoweering, propulsé par des technologies d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning, StedY accélère et fiabilise le meilleur matching 'talent/mission' pour maximiser le succès des projets d'ingénierie.

Site web: www.stedy.io

À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 274,6 M€ en 2019. Il s'appuie sur près de 1 800 collaborateurs et une présence dans 7 pays.

Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN : FR0000062671 | Mnémo : GOE

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

