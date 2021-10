GROUPE GORGE : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 59 M€ au 3ème trimestre 2021 en croissance de +8% et +6% à périmètre comparable. Cette progression est le résultat combiné de :

La hausse des revenus générés par la robotique , qui avaient déjà atteint un niveau record en 2020 ;

, qui avaient déjà atteint un niveau record en 2020 ; La bonne tenue de l'Impression 3D , qui confirme la trajectoire enclenchée au 1 er semestre et intègre désormais la société Créabis ;

, qui confirme la trajectoire enclenchée au 1 semestre et intègre désormais la société Créabis ; La stabilité des revenus du pôle Ingénierie & Système de Protection, qui avait réalisé un bon 3ème trimestre 2020 (+5% de croissance organique l'an passé).

(en millions d'euros) T3

2020 T3

2021 variation variation organique1 9 mois 2020 9 mois 2021 variation variation organique1 Drones & Systèmes 21,0 23,2 +10,1% +10,1% 64,1 81,9 +27,8% +27,8% Ingénierie & Systèmes de Protection 19,8 19,7 -0,9% -0,9% 58,3 63,0 +8,0% +15,6% Impression 3D 13,1 16,4 +25,5% +16,0% 39,9 50,5 +26,6% +23,5% Structure et éliminations 0,4 -0,5 n.s. n.s. 0,0 -1,2 n.s. n.s. Chiffres d'affaires consolidé 54,3 58,7 +8,1% +5,8% 162,3 194,2 +19,7% +21,8% Carnet de commandes à fin de période 615 589 -4,1% -4,2%

La variation de périmètre concerne le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection en raison de la cession de la société Van Dam en juillet 2020 et le pôle Impression 3D avec l'acquisition de la société Créabis en juillet 2021.





Drones & Systèmes

Le chiffre d'affaires est encore en progression grâce aux revenus générés par la division robotique. Cette activité, qui avait connu une forte hausse au 3ème trimestre 2020 (+26%) réalise une croissance de +11% ce trimestre par rapport à l'an passé. L'exécution du contrat d'envergure avec les marines belge et néerlandaise reste en bonne voie et les équipes seront prêtes pour entrer en phase de production en 2022. Parallèlement, les appels d'offres pour le renouvellement des flottes de déminage de plusieurs marines dans le monde avancent. Ces projets devraient alimenter la croissance future du groupe. Par ailleurs, l'activité aéronautique poursuit son rythme de reprise progressive. Pour rappel, cette activité avait été redimensionnée en 2020 afin d'être profitable au niveau d'activité actuel.





Impression 3D

Le pôle Impression 3D réalise un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en croissance de +26%. Cette progression est le résultat combiné de :

- La bonne tenue de ses marchés et de ses activités ;

- La base de revenus solide, en croissance et fortement récurrente ;

- L'acquisition de la société Créabis en Allemagne au début du 3ème trimestre.

Plus de détails sur le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de Prodways Group sont disponibles dans le communiqué dédié de la société : lien

Le 26 octobre, Groupe Gorgé, qui détient 56,3% du capital de Prodways Group, a annoncé son projet de distribuer en nature l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires (lien vers le communiqué dédié). Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale qui devrait se tenir en décembre, chaque actionnaire de Groupe Gorgé pourrait recevoir à l'issue de cette opération environ 1,5 action Prodways Group pour chaque action Groupe Gorgé détenue. Ce ratio est susceptible d'évoluer en fonction des paramètres définitifs de l'opération et du cours de l'action Prodways Group à la date du détachement.





Ingénierie & Systèmes de Protection

Le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 M€ au troisième trimestre. La stabilité des revenus (-€0,1 m par rapport à l'an passé) s'explique par un effet de base défavorable, le troisième trimestre 2020 ayant été particulièrement soutenu par un effet de rattrapage (+5% de croissance organique au T3 2020 vs 2019). L'activité Nucléaire, 4,8 M€ de chiffre d'affaires sur le trimestre, continue à sous-performer. Le redressement de cette activité va être relancé par un nouveau Directeur Général arrivé début octobre





Carnet de commandes

Le carnet de commandes reste à un niveau élevé de 589 M€ soit environ 2,5 fois les revenus annuels, permettant à Groupe Gorgé de conserver une très bonne visibilité sur ses revenus futurs.





Perspectives

Fort de la bonne performance de ces 9 premiers mois et de la bonne tenue de ses marchés, Groupe Gorgé confirme sa guidance 2021 avec un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 15% à périmètre comparable soit plus de 265 M€ (y compris Prodways Group). Le niveau de profitabilité devrait se maintenir au niveau du 1er semestre 2021.







A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







