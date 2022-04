GROUPE GORGE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : croissance des revenus et des prises de commandes Drones et Systèmes

Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 46 M€ au 1 er trimestre 2022, essentiellement généré par le pôle Drones & Systèmes. Cette activité poursuit son accélération, avec une forte croissance des revenus dans le domaine naval et maritime (+22% au 1 er trimestre 2022) où le groupe bénéficie de son leadership technologique. Les succès commerciaux du trimestre de ce pôle, qui se traduisent par une prise de commandes de 27 M€ (+98% par rapport au 1 er trimestre 2021), permettent de consolider le carnet de commandes important de près de 490 M€ à fin mars 2022. L'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue permettra en outre à Groupe Gorgé d'augmenter ses capacités et les perspectives de ces activités de haute-technologie.





Chiffre d'affaires par activité

(en millions d'euros) T1 2022 T1 2021 Variation 1 (%) Drones & Systèmes 30,3 27,2 +11,1% Ingénierie & Systèmes de protection 16,1 15,0 +7,0% Structure et éliminations intra-groupe -0,4 -0,2 n.s Chiffre d'affaires consolidé 46,0 42,1 +9,3% Carnet de commandes à fin de période 543,7 570,9 -4,8%





Drones & Systèmes (filiale ECA Group)

Revenus en forte hausse dans le domaine naval et maritime (c.70% des revenus Drones & Systèmes) : +22% de croissance

La progression du chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2022 reflète la solidité du positionnement de ECA Group dans le domaine naval et maritime, fruit de 10 ans d'efforts de R&D pour développer un système complet de drones autonomes . Le programme phare avec les marines belge et néerlandaise se poursuit conformément au planning initial et constitue le principal moteur de croissance du 1 er trimestre 2022. Au total sur l'année 2022, ce programme représente une contribution attendue de près de 45 M€. L'inauguration du nouveau site d'assemblage de drones à Ostende, Belgique, constituera une nouvelle avancée importante dans ce programme au 2 ème trimestre 2022.

Par ailleurs, les ventes de drones et de systèmes intégrés dans ce domaine ont également apporté leur contribution, notamment dans le secteur de la défense. Ces revenus sont générés par un socle de commandes diversifiées en France et à l'international. Ils comprennent notamment des programmes de modernisation en chasse aux mines sous-marines (comme le programme pour la marine lettone), la vente d'équipements et de services à haute valeur ajoutée technologique (systèmes de pilotage, conversion d'énergie, architecture navale, etc.) ainsi que les revenus récurrents issus de la maintenance opérationnelle de l'ensemble de ces équipements sur de longues périodes.



Equipements embarqués et solutions associées pour le secteur aérospatial (c.20% des revenus Drones & Systèmes) : +8% de croissance

La fiabilité et la qualité des équipements embarqués proposés par ECA permettent de consolider le leadership dans le marché des balises de détresses . Le groupe équipe de nouveaux appareils et remplace également les balises des flottes existantes avec une base de clients qui continue de s'élargir à travers le monde, notamment en Asie et sur le continent américain.

Par ailleurs, le groupe bénéficie de l'essor de l'industrie New Space qui contribue à la croissance de ce segment ce trimestre, avec la vente d'équipements au sol pour les communications satellites.

Les autres activités, notamment industrielles, qui représentent moins de 10% des revenus Drones & Systèmes sont en baisse de -34%, en particulier en lien avec les chaines de production aéronautiques (équipements de maintenance, outillage de production, etc.).





Ingénierie & Systèmes de protection : +7% de croissance

Cette division représente 16 M€ de revenus au 1 er trimestre 2022 réalisés par 2 activités : protection incendie et conseil en ingénierie et technologies.

La croissance des revenus est tirée par la poursuite du développement du conseil en ingénierie, qui commence à atteindre une taille critique avec près de 200 consultants, essentiellement dans le domaine de la sûreté de fonctionnement.

Les revenus de l'activité de protection incendie sont relativement stables par rapport au 1 er trimestre 2021, avec une bonne dynamique pour les protections actives (sprinklers, brouillard d'eau) compensée par un ralentissement des ventes de protections passives (portes coupe-feu, etc.).

Pour rappel, l'activité de portes techniques pour le nucléaire est désormais classée en activités non poursuivies et sa contribution est retraitée du chiffre d'affaires, y compris dans l'historique. Groupe Gorgé avait annoncé précédemment lors des résultats annuels 2021 le projet de désengagement de cette activité.





Un carnet de commandes Drones & Systèmes stable de près de 490 M€, grâce à une prise de commandes qui a doublé

Le carnet de commandes est essentiellement porté par l'activité Drones & Systèmes, qui représente près de 490 M€, relativement stable par rapport à la fin d'année 2021 . Il comprend notamment des équipements de robotique autonome, comme le programme avec les marines belge et néerlandaise, dont la dernière livraison est prévue en 2027.

L'activité commerciale du 1 er trimestre 2022 a permis de consolider ce carnet avec 27 M€ de nouvelles commandes, en croissance de 98% par rapport au 1 er trimestre 2021 . Cette forte accélération provient de plusieurs nouvelles commandes diversifiées, notamment dans le secteur de la Défense, et d'un effet de base favorable. Ces commandes comprennent une part significative liée à la chasse aux mines sous-marines et une autre part liée à la maintenance opérationnelle de drones et autres systèmes à haute valeur ajoutée.

Dans le domaine maritime civil, à titre d'exemple, ECA Group a obtenu le 1 er succès commercial de son nouveau drone sous-marin R7. Dernier né de la famille des ROVs ( Remotely Operated Vehicule ), le R7 s'adresse notamment aux océanographes, hydrographes et opérateurs de structures immergées pour toutes leurs missions sous-marines jusqu'à 300 m de profondeur.





Perspectives

Mise à jour du calendrier du programme australien pour la chasse aux mines robotisée

ECA Group est engagé dans plusieurs compétitions dans le domaine de lutte contre les mines, dont le programme SEA 1905. Ce programme a été annoncé en avril 2019 par la marine australienne pour se doter de nouvelles capacités de lutte contre les mines et de surveillance maritime. L'Australie avait lancé en 2021 un processus de RFI ( Request for Information ), à l'issue duquel ECA Group a été sélectionné, parmi d'autres acteurs, pour participer à l'appel d'offres.

Dans un premier temps, l'Australie souhaite s'équiper d'une capacité initiale qui serait éventuellement composée de systèmes de drones associés à des navires d'opportunité ou déployés depuis la côte. La marine australienne est sur le point de lancer le processus de RFP ( Request for Proposal ) : les réponses des soumissionnaires, dont ECA Group, seront attendues à l'été, en vue d'une décision en fin d'année 2022 ou début d'année 2023. Cette première étape représenterait une commande de l'ordre de 50 M€ à 150 M€. La capacité globale, plus importante, serait prévue plus tard aux alentours de 2024.



Rapprochement entre ECA Group et iXblue prévu mi-2022

Groupe Gorgé a récemment annoncé l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue afin de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes. Une présentation de l'opération a eu lieu début avril avec les équipes de management des deux sociétés pour expliquer la stratégie et les perspectives de croissance ( lien vers la présentation ). Le closing de l'opération est attendu au 3 ème trimestre 2022, entre juillet et septembre.







