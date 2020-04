GROUPE GORGE : Activité résiliente au 1er trimestre 2020

(en millions d'euros) T1 2020[1] T1 2019 Variation

(organique) Systèmes Intelligents de Sûreté 22,6 21,2 +6,4 % Protection des Installations à Risques 20,7 20,6 +0,7 %

(+2,0 %) Impression 3D 15,5 17,4 -11,0 % Structure et éliminations (0,2) (0,1) n.s. Chiffre d'affaires consolidé 58,5 59,0 -0,9 %

(-0,4 %) Carnet de commandes fin de période 601,7 224,0 +168,7%

Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Groupe Gorgé s'établit à 58,5 millions d'euros, en légère baisse de -0,9 % à données publiées et -0,4 % à données comparables par rapport au premier trimestre 2019. Le Groupe affiche une résistance de ses activités dans un contexte de crise inédite qui a pesé dans des proportions variables sur les différents pôles du Groupe.

Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté (39 % du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires s'établit à 22,6 millions d'euros au premier trimestre 2020, en hausse de +6,4 %. Cette très bonne performance est portée par l'activité Robotique (+12,8 %) qui bénéficie du bon niveau de carnet de commandes, notamment de l'exécution du contrat de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise, qui s'est poursuivie ce trimestre. Dans l'activité Aérospatial, la pandémie de COVID-19 a pesé de façon significative sur l'activité dès la seconde moitié du mois de mars et entraîné un recul du chiffre d'affaires (-5,3 %).

Au 31 mars 2020, le carnet de commandes du pôle reste à un niveau élevé de 515,2 millions d'euros. Le montant de prise de commandes du premier trimestre, dans le prolongement de la fin de l'exercice 2019, est en retrait significatif. Impacté par des décalages de commandes, il ne reflète pas les perspectives commerciales solides attendues par le Groupe.

Dans le pôle Protection des Installations à Risques (35 % du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires ressort à 20,7 millions d'euros, en hausse de +0,7 % à données publiées et +2,0 % à données comparables[2]. Cette croissance de l'activité traduit la bonne performance et la résilience de l'activité Protection incendie, qui ne représente que la majorité du chiffre d'affaires du pôle, et la stabilité du Nucléaire. Ces activités compensent la baisse de chiffre d'affaires dans l'Oil & Gas qui représente 2,6 % de l'activité du Groupe au premier trimestre 2020.

Au 31 mars 2020, le carnet de commandes du pôle est de 81,1 millions d'euros. Les prises de commandes sont en hausse de +27,4 % au premier trimestre 2020, portées par le dynamisme commercial des activités Protection Incendie et l'Oil & Gas sur les premiers mois de l'année.

Dans le pôle Impression 3D (26 % du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires est de 15,5 millions d'euros, en retrait de 11%. Dans ce pôle les activités ont des cycles courts. La pandémie liée au COVID-19 a ainsi eu un impact direct et immédiat sur les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), entrainant l'arrêt total de l'activité de nos clients praticiens dès la mi-mars. L'activité Systems affiche une meilleure résistance (-6,3 %), grâce à la bonne performance des Matières, en croissance de +25 %, qui bénéficie de la dynamique de récurrence vertueuse liée à l'accroissement du parc de machines installées dédiées à des applications de production.

Un Groupe mobilisé pour s'adapter rapidement au nouveau contexte

Dès le début de la crise, Groupe Gorgé a mis en œuvre un plan global d'adaptation afin de protéger la santé de ses collaborateurs et de préserver sa trésorerie.

Les activités ont rapidement été adaptées au sein des sites pour préserver la santé des collaborateurs, notamment avec le recours au télétravail dès que possible, et un plan de continuité a été mis en place.

Le Groupe a mis en place un plan de réajustement des coûts, en prenant des mesures d'activité partielle ou totale pour près de 50 % de ses effectifs. Ce dispositif devrait se poursuivre au deuxième trimestre 2020, dans des amplitudes variables selon les activités.

En Europe et en Amérique du Nord, les équipes de Prodways Group se sont rapidement mobilisées pour participer à l'effort dans la lutte contre le COVID-19 grâce à l'impression 3D. Pour pallier les besoins les plus urgents du corps médical, Prodways a mis à disposition son parc d'imprimantes 3D professionnelles, en associant son réseau de clients, pour fabriquer des supports de visières de protection pour le visage. Plusieurs milliers de visières destinées au personnel médical ont été fabriquées avec une dizaine de clients.

Le Groupe dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie disponible de plus de 100 millions d'euros au 31 mars 2020, en ayant tiré sur ses lignes de crédit confirmées pour 57 millions d'euros. Le Groupe va recourir aux Prêts Garantis par l'Etat pour totalement sécuriser sa liquidité en préservant ses lignes de crédit confirmées.

Renonciation à la hausse de dividende au titre de 2019

Dans ce contexte de crise, et malgré les résultats historiques du Groupe en 2019 et la bonne tenue de sa trésorerie, le Conseil d'administration a décidé de renoncer à proposer l'augmentation de 10 % du dividende par action et modifie en conséquence la proposition de résolution qui sera soumise à l'Assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2020 pour ramener le montant du dividende de 0,35 euro à 0,32 euro par action, soit un montant identique à celui versé en 2019.

Perspectives 2020

La crise aura des conséquences sur la performance du Groupe en 2020, en particulier au deuxième trimestre.

A moyen terme, le Groupe reste extrêmement confiant dans ses perspectives et son potentiel. Ses marchés finaux sont diversifiés et ne devraient pas être les plus durablement affectés par la crise actuelle, à l'exception de l'aérospatial. Ce secteur représente 10 % du chiffre d'affaires du Groupe, il est impacté par l'effondrement du trafic aérien mondial et la décision des grands donneurs d'ordre d'interrompre ou de réduire fortement la production des avions commerciaux.

Dans ce contexte sans précédent, Groupe Gorgé dispose d'atouts majeurs : des activités diversifiées et peu affectées par les effets de cycles, un carnet de commandes ferme de plus de deux années de chiffre d'affaires et une structure financière solide permettant de poursuivre sa stratégie de croissance externe et, en fonction des conditions de marché, de se renforcer sur ses pôles existants.

[1] Données non auditées

[2] La société Hoekstra-Suwald Techniek BV a été cédée en avril 2019