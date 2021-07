Groupe GAUSSIN publie ses revenus du 1er semestre 2021

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2021*. Le chiffre d'affaires inclut Métalliance consolidé à 100 % depuis le 1er juillet 2020.



Le chiffre d'affaires en forte hausse sur les six premiers mois de 2021, tant en pro forma (+93%) qu'en réel (+572%), traduit la rapide montée en puissance de l'activité GAUSSIN ainsi que le succès de l'intégration de METALLIANCE, consolidée dans les comptes du groupe depuis juillet 2020. GAUSSIN a notamment reçu une commande historique au 1er semestre de la part de CIT Abidjan, terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk, fruit de trois années de coopération et de co-développement avec le groupe BOLLORE. De même, la signature de plusieurs contrats de partenariats avec des acteurs globaux installe définitivement GAUSSIN en tant qu'acteur technologique majeur.



Le semestre a également été marqué par une série d'innovations capitales dans les secteurs de la logistique et du transport poids lourds qui préparent l'avenir du groupe sur le marché en pleine croissance de la mobilité propre et intelligente. Enfin, le déploiement de GAUSSIN à l'international s'accompagne de nombreuses négociations de licences sur plusieurs continents. L'objectif est de signer 41 licences dans les 30 mois à venir.