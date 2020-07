Groupe GAUSSIN publie ses revenus au 1er semestre 2020

Chiffre d'affaires et licences : 3 M€ contre 13,7 M€ un an plus tôt*



Perspectives de développement sécurisées grâce à un carnet de commandes qui passe de 42,3 M€ à 89,5 M€**



Trésorerie de 24 M€* au 22 juillet 2020



* Hors produit de la licence signée avec Al Attiya de 20 M€ non comptabilisé au 1er semestre 2020

** Inclus Métalliance consolidé à 100 %



GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2020 (non audité).





1. Succès confirmé de l'évolution stratégique du Groupe GAUSSIN



La publication du chiffre d'affaires et des revenus du 1er semestre 2020 confirme la forte croissance du Groupe GAUSSIN fondée sur une évolution de son business model. Cette stratégie se déploie selon trois axes principaux :



- l'accélération de l'activité de licence des produits GAUSSIN à des fabricants internationaux dans des marchés à forte croissance.



- l'extension de sa gamme de produits sur le nouveau marché des « smart cities » par le développement interne d'un bus électrique autonome ;



- l'acquisition de la société METALLIANCE, concrétisée le 1er juillet 2020 qui permet au Groupe GAUSSIN d'adresser le marché des engins de logistique de chantiers du BTP et notamment tunneliers.