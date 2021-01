Groupe GAUSSIN publie ses revenus 2020

Chiffre d'affaires et revenu de licences*: 40,3 M€ contre 18,8 M€ un an plus tôt

Chiffre d'affaires* et revenu de licences du second semestre 2020 de 37,3 M€ contre 3,0 M€ sur le premier semestre 2020



Accélération de la croissance grâce à un carnet de commandes qui passe de 17,6 M€ au 31 décembre 2019 à 67,9 M€* au 31 décembre 2020

Trésorerie de 16,2 M€* au 31 décembre 2020 contre 3,4 M€ en 2019

* Inclus Métalliance consolidé à 100 % depuis le 1er juillet 2020



GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour 2020 (non audité)**.



1. Succès confirmé de l'évolution stratégique du Groupe GAUSSIN



Le chiffre d'affaires 2020 traduit le succès des choix stratégiques du Groupe GAUSSIN qui est un pionnier au niveau mondial des énergies nouvelles dans le domaine de la mobilité propre et intelligente des marchandises et des personnes. Le Groupe a bien résisté aux impacts de la crise sanitaire - même si un nombre conséquent de commandes ont été reportées sur 2021 et seront facturées au 1er semestre 2021 -, tout en nourrissant une ambitieuse stratégie de croissance, qui se décline sur plusieurs axes :