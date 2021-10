Groupe GAUSSIN publie ses résultats semestriels consolidés du 30 juin 2021

Chiffre d’affaires et revenus de licences : 20,5 M€ contre 3,0 M€ un an plus tôt

EBITDA de – 7,4 M€

Résultat d’exploitation de – 9,6 M€

Trésorerie consolidée de 14,3 M€ au 15 octobre 2021

Perspectives de développement sécurisées grâce à un carnet de commandes fermes de 98 M€, licences incluses



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir réuni son Conseil d’Administration le 26 octobre 2021 et avoir arrêté les comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2021.



Le premier semestre 2021 a été marqué à la fois par une forte croissance du chiffre d’affaires et des revenus de licences (+93% en pro forma et +578% en réel), qui traduit la rapide montée en puissance de l’activité commerciale du Groupe GAUSSIN, et par d’importants frais de développement R&D et de mise au point ou fiabilisation des nouvelles technologies : véhicules autonomes, à hydrogène et électriques, systèmes robotisés, véhicules routiers ON ROAD. Ces investissements liés au lancement de nouveaux véhicules sont par définition non-récurrents.



Les six premiers mois de l’année ont également confirmé l’intégration réussie de METALLIANCE et le début des synergies avec GAUSSIN.