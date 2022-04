Groupe GAUSSIN publie ses résultats annuels consolidés du 31 décembre 2021

Chiffre d’affaires et revenus de licences : 52,8 M€ contre 40,6 M€

Résultat net : -7,3 M€ contre 1,2 M€

EBITDA : -0,4 M€ contre 5 M€

Capitaux propres : 24,3 M€ pour 19,5 M€

Trésorerie : 16 M€ au 15 avril 2022

De solides perspectives de développement grâce à un carnet de commandes fermes de 80 M€ et un objectif 2022 de 75 M€ de CA



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir réuni son Conseil d’Administration le 26 avril 2022 et avoir arrêté les comptes annuels consolidés clos au 31 décembre 2021.