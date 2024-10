Groupe de prêt-à-porter SMCP: petite baisse des ventes au 3T, lestées par la Chine

( AFP / FRED DUFOUR )

Les ventes du groupe de textile SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, ont légèrement baissé au troisième trimestre 2024 (-0,8%), pénalisées par "un environnement toujours complexe en Chine", selon un communiqué mardi.

SMCP a réalisé 292,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre, contre 294,9 millions d'euros sur la même période en 2023. Sur les 9 premiers mois de l'année, le recul des ventes atteint 3%, à 877,9 millions d'euros contre 904,7 un an plus tôt.

Sur le trimestre, l'activité progresse en Europe (+5,8%) et sur le continent américain (+5,4%), et dans une moindre mesure en France (+0,4%), mais ressort en fort recul dans la région Asie Pacifique (-18%), lestée par la Chine.

Les ventes continuent d'y être "affectées par un environnement très dégradé et une baisse du trafic", indique l'entreprise en évoquant en outre une confiance des consommateurs "toujours faible" en Chine.

SMCP dit y continuer "les négociations avec les bailleurs et l'optimisation du parc de magasins" pour faire des économies, mais se dit "pleinement confiant quant au potentiel du marché chinois".

En France, l'activité a été "nettement affectée en juillet et en août par l'organisation des Jeux olympiques, en particulier à Paris, avec un flux touristique concentré sur quelques semaines seulement, doublé d'une baisse de fréquentation des consommateurs locaux", indique encore SMCP.

"La tendance de consommation et le trafic sont toutefois en nette amélioration depuis le début du mois de septembre", ajoute-t-elle, précisant que la saison automne/hiver "a bien démarré, en particulier pour Sandro et Maje".

L'entreprise avait annoncé fin juillet une perte nette de 27,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, après un bénéfice net de 14 millions un an plus tôt, en lien notamment à des dépréciations d'actifs liées à des boutiques.

Le groupe dirigé par Isabelle Guichot annoncera ses résultats annuels le 27 février 2025 et tiendra son assemblée générale pour 2024 le 12 juin 2025, a-t-il par ailleurs précisé.