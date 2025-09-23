Groupe Crit voit son RNPG reculer de 31% au 1er semestre
Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1,64 milliard d'euros, en progression de 17,5% sur un an. Cette hausse reflète essentiellement l'intégration d'OPENJOBMETIS, intervenue en mai 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche un léger repli de 1,4%, illustrant néanmoins la résilience du groupe dans un contexte de marché difficile.
L'EBITDA a progressé de 10% pour atteindre 61,7 MEUR, portant la marge à 3,8% contre 4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort stable à 33,7 MEUR, contre 32,8 MEUR au premier semestre 2024.
La trésorerie nette du groupe s'élève à 150 MEUR au 30 juin 2025.
Concernant les perspectives, le groupe se montre prudent : 'des signes encourageants d'amélioration de l'activité se dessinent depuis la rentrée', indique la direction, tout en soulignant la nécessité de les confirmer dans les mois à venir. Dans l'aéroportuaire, les perspectives sont jugées 'solides'.
La guidance n'a pas été modifiée.
