Groupe Crit voit son RNPG reculer de 31% au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 18:25

Groupe CRIT indique avoir enregistré un résultat net part du groupe (RNPG) de 17 millions d'euros au premier semestre 2025, en repli de 31% par rapport aux 24,8 millions d'euros dégagés un an plus tôt. Ce recul s'explique notamment par un effet de change défavorable de 6,3 millions d'euros sur les actifs en USD et la baisse des produits financiers liés au financement de l'acquisition d'OPENJOBMETIS.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1,64 milliard d'euros, en progression de 17,5% sur un an. Cette hausse reflète essentiellement l'intégration d'OPENJOBMETIS, intervenue en mai 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche un léger repli de 1,4%, illustrant néanmoins la résilience du groupe dans un contexte de marché difficile.

L'EBITDA a progressé de 10% pour atteindre 61,7 MEUR, portant la marge à 3,8% contre 4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort stable à 33,7 MEUR, contre 32,8 MEUR au premier semestre 2024.

La trésorerie nette du groupe s'élève à 150 MEUR au 30 juin 2025.

Concernant les perspectives, le groupe se montre prudent : 'des signes encourageants d'amélioration de l'activité se dessinent depuis la rentrée', indique la direction, tout en soulignant la nécessité de les confirmer dans les mois à venir. Dans l'aéroportuaire, les perspectives sont jugées 'solides'.
La guidance n'a pas été modifiée.

