Groupe Crit voit son chiffre d'affaires trimestriel reculer

(AOF) - La dégradation s’est poursuivie pour Groupe Crit, qui a vu son chiffre d’affaires reculer de 0,9%, à 868 millions d’euros, au troisième trimestre. Sur les trois premiers mois de l’année, les revenus avaient bondi de 31%, avant de ne progresser que de 7,8% au deuxième trimestre. Pour évoquer cette contreperformance au troisième trimestre, le spécialiste du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire évoque des conditions de marché toujours contrastées. Dans le détail, en France, l’activité a reculé de 4,1%, tandis qu’à l’international elle a augmenté de 3,3%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Group Crit affiche une belle croissance de 10,4% de ses revenus, à 2,504 milliards d'euros.

Pour la suite de l'exercice, la société est pleinement confiante "dans sa capacité à profiter de la reprise progressive de la demande grâce à la diversité de son offre, la mobilisation de son réseau et le renforcement de ses positions internationales".

