Groupe Crit : résultats semestriels mitigés
information fournie par AOF 23/09/2025 à 18:20

(AOF) - Au premier semestre, Groupe Crit a vu son chiffre d’affaires consolidé progresser de 17,5 %, à 1,636 milliard d’euros, porté par un impact périmètre de 18,8 %, lié à l’intégration d’Openjobmetis, société consolidée depuis mai 2024. À périmètre et change constants, les revenus sont en légère baisse de 1,4 %. Parallèlement, l’Ebitda est passé de 56,3 à 61,7 millions d’euros, pour une marge de 3,8 %. Dans un environnement toujours attentiste, le groupe entend continuer à défendre son activité et ses résultats, malgré une base de comparaison défavorable au troisième trimestre.

Valeurs associées

CRIT
62,000 EUR Euronext Paris +4,73%
