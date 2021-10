Communiqué de presse GROUPE CRIT



Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2021 : +17,1%.

Nette reprise dans le travail temporaire.

Redécollage de l’Aéroportuaire.



Sur le troisième trimestre, l’activité travail temporaire continue de s’améliorer significativement avec une croissance de 13,6% (à périmètre et change constants). Comme attendu, cette intensification de la reprise intègre un effet de base relatif à la crise sanitaire de 2020 et le redémarrage de la demande sur les principaux secteurs clients.

Sur le pôle multiservices, la progression s’établit à 47,6% (à périmètre et change constants).