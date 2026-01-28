Groupe CRIT : Chiffre d’affaires 2025 : 3 372,0 M€ (+7,9%)

Paris (France) 28 janvier 2026, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l’exercice 2025 (1er octobre - 31 décembre 2025).
Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3 372,0 M€, en croissance de 7,9% par rapport à 2024. Cette progression intègre un impact périmètre de 8,4% lié à l’intégration en Italie d’OPENJOBMETIS, consolidée depuis mai 2024. En croissance organique CJO (2), le chiffre d’affaires est stable par rapport à 2024. La part de l’international représente 45% du chiffre d’affaires total du Groupe.
