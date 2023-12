GROUPE CRIT ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD PORTANT SUR L’ACQUISITION

D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE OPENJOBMETIS COTEE SUR EURONEXT MILAN

Groupe CRIT annonce la signature de Memoranda of Understanding portant sur l’acquisition, directe et indirecte, de la

totalité des titres détenus par les sociétés Omniafin S.p.A, M.T.I. Investimenti S.r.l. et Plavisgas S.r.l. dans le capital de la

société OPENJOBMETIS, société de droit italien dont les actions (12 285 294 actions en circulation, 1 083 906 actions

autodétenues) sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Milan (Segment STAR - géré par Borsa

Italiana, Bourse italienne : OJM).

L’acquisition serait réalisée en numéraire à un prix de 16,50 € par action OPENJOBMETIS, intégralement financée sur

fonds propres et porterait la participation de Groupe CRIT dans Openjobmetis à 57,7% du capital et 53,6% des droits de

vote (yc actions auto détenues).