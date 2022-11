GROUPE CIOA : INFORMATION SUR UNE CYBERATTAQUE

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Garde (France), le 11 novembre 2022

En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger l'intégrité des ressources du Groupe CIOA, nos réseaux et systèmes informatiques font actuellement l'objet, comme de nombreuses autres sociétés, d'une cyberattaque depuis le 10 novembre 2022.

La cyberattaque affecte temporairement les opérations du Groupe CIOA dans le monde et, par mesure de précaution, nous avons immédiatement déconnecté notre réseau informatique et toutes nos applications le temps de ce week-end du 11 novembre, pour protéger nos clients, employés et partenaires.

Les investigations techniques ont conclu à une possible intrusion dans nos bases de données et des analyses sont en cours pour déterminer les causes et le mode opératoire de l'attaque.

La Direction Informatique du Groupe CIOA s'est immédiatement entourée d'experts en cybersécurité pour mener les actions visant minimiser l'impact de cet évènement et sécuriser tous les accès et les comptes des utilisateurs de nos plateformes.

Nos équipes informatiques sont pleinement mobilisées pour assurer le redémarrage sécurisé et progressif des services dès le lundi 14 novembre.

Groupe CIOA s'engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes.

Groupe CIOA remercie ses clients et partenaires pour leur compréhension et leur présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

À PROPOS

À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie et de développement d'affaires coté sur Euronext ACCESS (MLCIO).

Depuis 1994, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global de 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

En mode collaboratif, avec son réseau de codéveloppeurs, CIOA porte des solutions innovantes pour aider ses clients à s'adapter aux disruptions, créer de la valeur, mettre en œuvre des projets complexes.

Unique en son genre, CIOA répond aux besoins essentiels de notre société en pleine mutation.

Ainsi, CIOA,

Augmente la résilience des opérateurs économiques, en fortifiant leur chaîne tertiaire de création de valeur ajoutée, avec des solutions de procurement, développement commercial, et de rationalisation de process,

Fournit aux professionnels de l'immobilier ses méthodes constructives hors-site, pour réaliser des bâtiments résidentiels, récréatifs et professionnels, à érection rapide et à faible émission de carbone.

Offre aux indépendants, des opportunités de travail diversifiées et un environnement motivant.

Groupe CIOA : www.cioa.com - Marketplace : www.golden-trade.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZ1yk5lplJicmptvY5iZbZJonJyTmGObmpKcmGhvmJ2aZ55gmG5na8bHZnBol2Vv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77209-cp_cyberattaque-11112022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com