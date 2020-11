GROUPE CIOA : CIOA met les commerçants de Provence au "Click-and-Collect"

La Valette du Var (France), le 9 Novembre 2020

CIOA met les commerçants de Provence au « Click-and-Collect ».

Dracénie Provence Verdon agglomération, la communauté des 23 communes de Dracénie dans le Var, et l'Union Patronale du Var (UPV) ont confié à CIOA la création d'une plateforme numérique au bénéfice de tous les commerçants du territoire : https://dracenie.placedemarche.biz

Cette initiative tombe à point nommé pour les petits commerçants de la région, contraints à la fermeture dans cette période de confinement.

Sur cette place de marché de la Dracénie, tous les commerçants du territoire sont invités gratuitement à mettre en ligne leurs produits et offrir ainsi à la population, la possibilité de faire ses courses en ligne pour les récupérer en magasin ou se faire livrer à domicile.

Cette réalisation est le dernier fruit de la coopération de CIOA avec l'Union Patronale du Var (UPV) pour accompagner la transition numérique des professionnels du département. Elle a déjà permis le lancement, notamment de :

La marketplace B2B internationale : www.placedemarche.biz

La marketplace de l'agro-alimentaire du bassin méditerranéen : www.fw-marketplace.com, en collaboration avec les CCI du Var, de Bastia, et les organisations italiennes comme le groupement professionnel Confcommercio-Imprese de Sardaigne, la commune de Rosignano et le centre culturel Stazione Leopolda de Pise.

A travers ces réalisations, CIOA démontre l'adéquation de son offre de SaaS (Software as a service) face aux besoins des petites et moyennes entreprises pour qui la crise sanitaire a rendu inévitable la transition numérique.

Avec son catalogue de solutions numériques soutenues par MNB (Market Network Builder), sa technologie de commerce collaboratif et son modèle économique basé sur la mutualisation de ressources facilitant l'accès aux technologies au plus grand nombre, CIOA se positionne comme un acteur privilégié pour les communautés et groupements de petits commerçants.







A PROPOS

Dracénie Provence Verdon agglomération

Dracénie Provence Verdon agglomération (ex-Communauté d'Agglomération Dracénoise), créée en 2000, regroupe vingt-trois communes du département du Var, dont Draguignan. DPVa est la troisième intercommunalité du Var par sa population, après la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée et la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Regroupant plus de 107 000 habitants, l'agglomération dracénoise est située à mi-chemin des trois grandes métropoles régionales (Marseille-Aix-en-Provence, Nice et Toulon) et à proximité de trois grands sites touristiques majeurs : le Verdon, le Golfe de Saint-Tropez et la Côte d'Azur.

http://www.dracenie.com



Union Patronale du Var

Fondée en 1937, l'Union Patronale du Var, syndicat interprofessionnel et interentreprises, membre du Medef et de la CPME, s'appuie sur un réseau territorial de plus de 5 000 entreprises représentant 60 000 salariés.

Elle propose une gamme de ressources et de compétences au service de l'entreprise et du développement du territoire.

Elle fédère une trentaine de syndicats professionnels partageant tous la philosophie d'indépendance et d'entrepreneuriat pour une représentation patronale au pluriel.

La diversité de ses activités reflète à la fois son dynamisme et sa faculté d'adaptation aux besoins des entrepreneurs et témoigne ainsi de sa solidarité entrepreneuriale.

L'UPV recense 5 000 entreprises en réseau, employant 60 000 salariés, de toutes les tailles et de tous les secteurs.

Première union patronale de France en nombre d'adhérents directs, l'Union Patronale du Var s'engage, fédère, représente, informe, conseille, dialogue et agit pour toutes les entreprises de tous secteurs d'activités, de toutes tailles et quels que soient leur organisation et métier.

www.upv.org







Groupe CIOA

Groupe CIOA est un Cabinet d'ingénierie d'affaires installé dans le Var, coté sur Euronext Paris.

CIOA fournit des services professionnels de support à ses adhérents : entreprises, associations, collectivités locales et agences gouvernementales.

Le support de CIOA à ses adhérents couvre la chaîne tertiaire de création de valeur ajoutée et le domaine industriel.



Dans le domaine tertiaire,

CIOA aide ses adhérents à rendre performantes leurs organisations et résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème.

Les principales problématiques traitées concernent notamment la transition numérique, l'ouverture sur l'international, l'achat international et l'adaptation au changement.

L'écosystème de CIOA regroupe 550 000 opérateurs économiques, dont 120 000 fournisseurs de 140 pays, qui interagissent grâce à une plateforme de commerce collaboratif qui intègre une gamme d'applications offertes en mode SaaS (software as a Service).

Dans le domaine industriel,

L'offre de Manufacturing as a Service (MaaS) de CIOA fournit une assistance complète à ses adhérents qui ont un projet industriel. Ce service couvre aussi bien la conception, le sourcing des équipements, la sécurisation de leur acquisition, la mise en service que l'assistance après-vente.

Pour le secteur de l'immobilier, CIOA a mis au point BATI-FABLAB. Ce concept de micro-usine fabrique automatiquement avec son robot miniature les composants de bâtiments résidentiels et professionnels assemblés à sec sur chantier.



www.cioa.com