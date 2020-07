GROUPE CIOA : CIOA, l'APAJH Nord et l'ADAPEI-15 en partenariat, pour fabriquer des masques en créant du travail pour les personnes handicapées

La Valette du Var (France), le 23 juillet 2020

COVID 19 : CIOA, l'APAJH Nord et l'ADAPEI-15 en partenariat, pour fabriquer des masques en créant du travail pour les personnes handicapées.

Les associations APAJH du Nord et ADAPEI du Cantal, dédiées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap viennent de confier au groupe d'ingénierie CIOA, l'implantation de leurs unités respectives de production de masques chirurgicaux et masques FFP2.

Dans le cadre de la lutte contre le nouveau corona virus, CIOA a élargi son offre de Manufacturing as a Service (MaaS) à la production de masques grâce à des petites unités de fabrication économiques (à partir de 300 K€), d'une capacité de 40 à 100 millions d'unités par an, pour produire localement.

Spécifiquement pour les établissements et services d'aide par le travail des personnes en situation d'handicap, CIOA a adapté les postes de travail aux personnes concernées en fonction de leurs capacités.

La prestation de CIOA intègre aussi bien la maitrise d'œuvre et l'implémentation des unités de production, que la gestion des approvisionnements en matières premières.

Avec l'APAJH du Nord et l'ADAPEI du Cantal, à compter du dernier trimestre 2020, 800 000 masques seront produits par semaine avec 30 personnes pour chacune des 6 unités à installer.

Ces contrats pour ces associations d'insertion s'ajoutent à ceux conclus avec les organisations à fort effectif (entreprises étendues, sociétés d'intérim...) dont les premiers équipements sont en cours de livraison.

À PROPOS

A propos de l'ADAPEI du Cantal.

Au fil des années, l'ADAPEI du Cantal a accueilli et accompagné un nombre croissant de personnes en veillant à considérer la diversité des attentes, de la naissance à la fin de la vie.

Avec plus de 800 personnes accueillies dans une vingtaine d'établissements et services, accompagnées par plus de 400 salariés, progressivement, les capacités d'accueil et d'accompagnement se sont développées pour répondre à un besoin croissant et aux attentes des familles.

L'ADAPEI du Cantal s'est appuyée sur des équipes professionnelles pour apporter un accompagnement spécifique et adapté.

ADAPEI du Cantal : www.adapei15.com

A propos de l'APAJH Nord.

Créée en 1970, reconnue d'utilité publique en 1974, l'Association Départementale APAJH du Nord accueille ou accompagne des personnes en situation de handicap.

Orientée à l'origine vers la prise en charge de jeunes en situation de handicap sans solution scolaire ou professionnelle, l'association s'est ouverte à l'accompagnement des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge, au travers de la gestion de tout type d'établissement ou service susceptible de répondre à un besoin.

Le fonctionnement et la gestion des établissements et services de l'association pour adultes et jeunes handicapés du Nord sont assurés par plus de 700 salariés.

APAJH Nord : www.apajh59.org

À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global.

Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 producteurs ainsi que des fournisseurs de prestations intellectuelles et commerciales.

Les activités de CIOA s'articulent autour d'un pôle SaaS pour la transition numérique des PME, le procurement et l'accompagnement commercial international et d'un pôle MaaS dédié à la fabrication industrielle de bâtiments et à la production de biens de toute sorte, en fonction des besoins.

Groupe CIOA : www.cioa.com