GROUPE CIOA : Accord de partenariat entre CIOA et la SIC (Société Immobilière du Cameroun)

La Valette du Var (France), le 29 juillet 2020

Accord de partenariat entre CIOA et la SIC (Société Immobilière du Cameroun)

Poursuivant son développement sur le continent africain, le groupe français d'ingénierie d'affaires CIOA va mettre les technologies de construction de son BATI-FABLAB au service de la SIC, l'entreprise publique dédiée à la mise en œuvre de la politique de logement des pouvoirs publics du Cameroun.

Selon cet accord, CIOA et la SIC vont développer une collaboration originale et pragmatique pour le financement, l'implantation d'unités industrielles de fabrication de matériaux et la réalisation de logements décents sur l'ensemble du territoire camerounais.

CIOA mettra à la disposition de la SIC son savoir-faire, ses technologies industrielles et ressources opérationnelles pour la réalisation de programmes dont il assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée.

En contrepartie de ses technologies, il percevra une redevance acquisitive s'ajoutant au montant des programmes qui lui sont confiés, jusqu'à complète couverture de leur coût, et leur transfert de propriété à la SIC. La SIC, quant à elle, garantira à CIOA la défiscalisation de ses opérations, le foncier pour l'installation de ses moyens industriels et la réalisation des constructions, et lui fournira les garanties nécessaires en contrepartie de ses apports.

A l'étude, une 1ère unité de production d'une capacité de 2 500 logements par an de 12,5 millions d'euros, qui reviendra en pleine propriété à la SIC, au terme de la réalisation d'un programme de 3 000 logements en cours de préparation.





A PROPOS

A propos de la SIC

Société Anonyme d'économie mixte, la SIC, créée en 1952, a son capital détenu par l'Etat du Cameroun, les Collectivités Publiques décentralisées, d'une part, les personnes morales ou publiques de droit privé d'autre part. C'est l'une des plus anciennes sociétés de l'Etat au Cameroun.

A ce titre elle est chargée de :

Procéder à l'étude et à la réalisation de toutes opérations se rapportant à l'habitat social ;

Construire et acheter, en vue de la vente ou de location, tous immeubles à usage principal d'habitation ;

Créer des cités-jardins ;

Réaliser en concertation avec tous les autres organismes chargés de l'application de la politique de l'habitat du gouvernement, soit pour son propre compte, soit pour le compte des tiers, la construction des services communs ou équipements collectifs de toute nature (centres sociaux, dispensaires, centres commerciaux, groupes scolaires, bâtiments pour services publics) ;

Construire et exécuter toute convention, en accord avec l'Etat et les autres collectivités territoriales, décentralisées et entreprises publiques ou privées en vue de faciliter ou assurer l'aménagement la construction ou la gérance de tout immeuble.

La Société Immobilière du Cameroun (SIC) est placée sous la tutelle du Ministère et de l'Habitat du Développement Urbain. Son Directeur Général est monsieur Amadou SARDOUANA, et la Présidente de conseil d'administration, madame Célestine KETCHA COURTES, Ministre du Développement Urbain et de l'habitat.

Société Immobilière du Cameroun : www.sic.cm

À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global.

Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays ainsi que des fournisseurs de prestations intellectuelles et commerciales.

Les activités de CIOA s'articulent autour d'un pôle SaaS pour la transition numérique des PME, le procurement et l'accompagnement commercial international et d'un pôle MaaS dédié à la fabrication industrielle de bâtiments et à la production de biens de toute sorte, en fonction des besoins.

Dans ses BATI-FABLABs, CIOA met en œuvre, dans une offre unique de Manufacturing as a Service (MaaS), ses technologies pour construire et aménager de façon performante :

TITAN FACTORY, process de fabrication automatisée de structures en acier. Ce robot industriel de poche réalise les éléments structurels d'un bâtiment à partir de sa maquette numérique BIM,

BATI-BLOCK Factory, une nouvelle unité industrielle miniaturisée qui réalise les blocs autobloquants, panneaux de bardage et pavés en terre compressée pour habiller les structures,

POLYMARBRE : la technologie de fabrication de sanitaire et panneau de revêtement en marbre reconstitué.

ROAD ROCK, le procédé à base de copolymère de pavage de routes sans apport d'agrégats. Il solidifie le soubassement et la surface des sols traités, à une résistance 2 fois supérieure à celle du béton et 4 fois celle de l'asphalte, en accélérant le temps de pose par 4 et en réduisant le coût de 40 à 60% par rapport aux méthodes conventionnelles, sans dommages pour l'environnement.

Avec 120 000 fournisseurs enregistrés sur ses marketplaces, la centrale d'achat CIOA assure également l'approvisionnement des chantiers qui lui sont confiés, dont la réalisation est assurée par ses entrepreneurs adhérents.

Avec cette solution intégrée, CIOA offre une réponse adaptée aux besoins des pays émergents.

Groupe CIOA : www.cioa.com

Contact Presse : presse@cioa.com