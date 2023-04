GROUPE CIOA : ACCORD DE COOPERATION STRATEGIQUE ENTRE CIOA ET LA VILLE DE TANGSHAN (DISTRICT DE FENGNAN) EN CHINE

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Garde (France), le 13 avril 2023

ACCORD DE COOPERATION STRATEGIQUE ENTRE CIOA ET LA VILLE DE TANGSHAN (DISTRICT DE FENGNAN) EN CHINE

A l'occasion de sa récente venue en France, le Comité de District de Fengnan de la Ville chinoise de Tangshan (Province d'Hebei) et CIOA ont signé un accord-cadre pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les entreprises du district et les entreprises francophones.

Cette région de Chine est la championne nationale dans ces industries clés : céramique, sidérurgie, matériaux de construction, machines-outils et engins de chantier…

Dans le cadre de cet accord, CIOA déploiera une Marketplace « Tangshan to France » dédiée aux opportunités commerciales, d'investissements et de partenariats offertes par les opérateurs économiques de la province d'Hebei aux entreprises francophones.

De part et d'autre, CIOA et le Comité de District de Fengnan, assureront la validation et la sécurisation des transactions, des services de traduction, de facilitation et de réceptif aux entreprises de chaque partie.

"C'est un exemple de coopération publique-privée pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale pour les deux parties." a déclaré M. Lionel LUCIDE, Directeur général du Groupe CIOA.

Pour M. Huo Qiang, Directeur des investissements du Comité de District de Fengnan. "Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le Groupe CIOA pour promouvoir la coopération économique et commerciale, renforcer l'innovation et l'investissement, et explorer de nouvelles opportunités de croissance pour le district de Fengnan et la ville de Tangshan."





À PROPOS

À propos de la Ville de Tangshan (District de Fengnan)

Tangshan est une ville de la province de Hebei, située dans le nord-est de la Chine, à 2 heures 30 de Pékin. Avec une population de plus de 7 millions d'habitants et un PIB de 100 Milliards de yuans, c'est l'une des plus grandes villes de la région. Tangshan est également connue pour être l'un des plus grands centres de production d'acier de la Chine, ainsi que pour sa production de céramique.

À propos de CIOA :

CIOA est un groupe d'ingénierie d'affaires en mode collaboratif coté sur Euronext ACCESS (MLCIO).

CIOA développe une plateforme de ressources mutualisées pour renforcer les entreprises sous performantes, qui font face aux mutations de notre société.



CIOA aide ses clients notamment à :

Faire du commerce à l'international,

Intégrer le numérique dans les stratégies d'affaires,

Industrialiser des process de production,

Réaliser des projets immobiliers à faible empreinte carbone.

Grâce à son réseau de co-développeurs recrutés sur une base internationale, CIOA fournit à ses entreprises clientes, l'accès sous un même toit aux moyens humains, matériels et immatériels pour augmenter leur compétitivité et améliorer leur résilience.

Contact : presse@cioa.com

Web : www.cioa.com

