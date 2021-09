Groupe Casol obtient la certification ISO 9001 version 2015

GROUPE CASOL, acteur majeur de la rénovation énergétique, annonce avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2015 début septembre. Avec cette certification ISO 9001 version 2015, GROUPE CASOL reçoit l'agrément qualité reconnu largement pour son haut niveau d'exigence. Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas, à la suite d'un audit conduit à la fin du 1er semestre 2021, vient récompenser le travail et l'implication de l'ensemble des collaborateurs et l'engagement de la Direction dans la démarche d'amélioration continue de son organisation et de ses métiers.