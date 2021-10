GROUPE CASOL : Bilan d’activité 1er semestre 2021

GROUPE CASOL, acteur de la rénovation énergétique, publie ce jour son bilan de l’activité du 1er semestre.



Le Groupe CASOL est en phase active de conquête avec comme objectif de devenir un acteur incontournable dans son secteur. Dans cette perspective, le 1er semestre a été marqué par plusieurs avancées pour le développement de l’entreprise.



Admission sur Euronext Access le 24 juin 2021

Le Groupe CASOL s’est introduit sur Euronext Access pour faire ses premiers pas en bourse avec l’objectif d’acquérir de la notoriété et de la visibilité, d’augmenter la possibilité de conclure des partenariats avec des acteurs renommés, d’offrir une plus grande facilité à recruter des collaborateurs, et enfin de faciliter les opérations secondaires de financement.



Lancement de la plateforme Dingo Travo, en mars 2021

Facilitateur de la rénovation énergétique, Dingo Travo est une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des entreprises. Son offre globale d’accompagnement permet de sécuriser les intervenants et ainsi de donner toutes les chances au projet d’aboutir. A fin juin 2021, le site enregistrait déjà plus de 20 000 visiteurs en 3 mois, pour un taux de conversion de 4 %. Une stratégie commerciale web avisée constituant un axe de développement important sur les années à venir.



LIRE LA SUITE DU COMMUNIQUE :