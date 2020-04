GROUPE BOGART : Résultats annuels 2019 provisoires

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 avril 2020

Un changement de dimension réussi

Une rentabilité en hausse grâce au solide redressement de Distriplus

Un bilan solide - Des cash flows en progression

En préambule, la Société informe le marché qu'en raison du retard sur les travaux de clôture des comptes 2019 suite au confinement obligatoire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, la réunion du conseil d'administration d'arrêté des comptes 2019 n'a pu être tenue comme prévu et a été décalée à fin mai 2020. En conséquence, la société présente ici une situation provisoire avec des comptes non arrêtés par le Conseil d'Administration et en cours d'audit.

Revenus en M€ - non audités 2018

publié 2018

proforma[1] 2019[2] Var. %

pro-forma Chiffre d'affaires 164,3 308,3 303,3 -1,6% Dont Marques Parfums / Cosmétiques 43,8 43,8 50,4 +15,1% Dont Boutiques en propre 120,5 264,5 252,9 -4,4% EBITDA[3] 16,2 11,7 43,5 +272% Résultat opérationnel 15,9 6,3 17,6 +179% Résultat financier (0,7) (1,6) (4,8) - Impôt sur les bénéfices (1,4) (2,4) (2,7) - Résultat net part du groupe 13,7 2,2 10,1 +359%

Groupe BOGART présente de solides résultats en 2019 qui démontrent la capacité de la société à opérer un changement de dimension majeur tout en ayant réussi à améliorer la rentabilité du Groupe et préserver sa solidité financière. Ces résultats illustrent le savoir-faire de Groupe BOGART dans l'intégration de réseau retail même à grande échelle et les premiers résultats positifs des actions mises en place pour améliorer l'efficacité opérationnelle suite à l'intégration de Distriplus, permettant un solide redressement de cette société nouvellement intégrée au périmètre.

Cet exercice marque également le retour à la croissance de l'activité Marques Parfums/Cosmétiques grâce aux lancements du second semestre 2019 et à l'effet vertueux du modèle de fabricant/distributeur ; l'extension progressive du réseau de distribution profitant pleinement au déploiement des ventes des marques en propre du Groupe. Le Groupe a d'ailleurs sur cet exercice poursuivi sa stratégie offensive d'acquisitions avec de nouveaux réseaux en Belgique (6 magasins) et au Luxembourg (18 magasins).

Activité et Résultats

A l'issue de cet exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe Bogart s'élève à 303,3 M€, soit 1,8x le chiffre d'affaires 2018 publié, grâce notamment à un excellent 4ème trimestre 2019 (+20,7% sur ce seul trimestre).

Les charges opérationnelles courantes sont restées maîtrisées dans ce contexte de changement de taille.

Les charges de personnel ressortent à près de 67 M€ au 31 décembre 2019 contre 36,2 M€ au 31 décembre 2018 publié, sous l'effet de l'intégration de Distriplus (l'effectif moyen passe ainsi de 1 277 au 31 décembre 2018 à 1 981 au 31 décembre 2019).

L'EBITDA du Groupe ressort à 43,5 M€ au 31 décembre 2019, en très forte hausse. Il tient compte du solide redressement de Distriplus et de l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de locations à compter du 1er janvier 2019 (impact positif de +24,0 M€). Hors IFRS 16, l'EBITDA 2019 s'élève à 19,3 M€ à comparer à 16,2 M€ au 31 décembre 2018 en données publiées et 11,7 M€ en données proforma 2018.

Le résultat opérationnel ressort à 17,6 M€ au 31 décembre 2019 à comparer à 15,9 M€ au 31 décembre 2018 en données publiées et 6,3 M€ en données proforma. Il tient compte d'une reprise sur provisions de 7 M€ (liée à un badwill résiduel suite à l'intégration de Distriplus).

Hors IFRS 16, le résultat opérationnel s'élève à 17,2 M€ au 31 décembre 2019.

Après prise en compte du résultat financier de (4,8) M€ (dont (2,8) M€ liés à l'application de la norme IFRS16), et d'une charge d'impôts de (2,7) M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 10,1 M€ au 31 décembre 2019 à comparer à 13,7 M€ au 31 décembre 2018 publié et 2,2 M€ en données proforma.

Structure financière solide - Free cash flows de 25 M€

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de Groupe Bogart s'élèvent à 96,6 M€ (contre 89,9 M€ au 31 décembre 2018) après détachement du dividende (3 M€ versés en juillet) et rachat d'actions propres (1,8 M€).

La capacité d'autofinancement affiche un niveau très solide et ressort à 40 M€ au 31 décembre 2019, amplifiée de +24,0 M€ par l'application de la norme IFRS 16, contre 13,3 M€ au 31 décembre 2018.

Le BFR varie de (9,3) M€ au 31 décembre 2019, sous l'effet de l'intégration de Distriplus, contre 18,6 M€ au 31 décembre 2018.

Les investissements de la période, liés notamment aux récentes acquisitions de réseaux de magasins en Belgique et au Luxembourg, s'élèvent à (5,9) M€ au 31 décembre 2019, contre (17,9) M€ à fin 2018 (un niveau élevé compte tenu de l'acquisition de Distriplus).

Le free cash-flow est très élevé à 25,1 M€ au 31 décembre 2019 contre 14,1 M€ au 31 décembre 2018.



A noter que le Groupe a remboursé sur la période environ 19 M€ d'emprunts et dettes financières.

Au final, le Groupe affiche une trésorerie disponible de 57,7 M€ au 31 décembre 2019 contre 58,6 M€ au 31 décembre 2018. Les dettes financières brutes, hors dettes locatives (IFRS 16) de 127,5 M€, s'élèvent à 78,4 M€.

Point sur l'impact de la crise sanitaire : réouverture progressive des magasins

Suite au dernier communiqué de presse en date du 19 mars 2020 sur les mesures mises en place dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Groupe informe le marché des récentes évolutions sur son activité.

L'usine SFFC (spécialisée Soins) ouvrira à compter du lundi 11 mai 2020 ; la continuité d'exploitation a été assurée en revanche dans l'usine SFFP (spécialisée Parfums) qui est restée ouverte pendant le confinement, à effectifs réduits, aux fins de fabrication de lotions hydro alcooliques pour les établissements de santé et pour assurer certaines livraisons à des clients encore ouverts pendant cette période.

Depuis le lundi 20 avril 2020, le Groupe a réouvert son réseau de 95 magasins en Allemagne. Les 212 magasins en Belgique et Luxembourg devraient ouvrir à compter du lundi 4 mai 2020. En France, son réseau de 32 magasins devrait rouvrir progressivement à compter du lundi 11 mai 2020 conformément aux annonces gouvernementales. Le Groupe rappelle que les sites e-commerce en Belgique et en Israël sont restés opérationnels pendant cette période de confinement et sont en forte croissance.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, publié le 30 mai prochain, sera impacté par ces fermetures. Le Groupe a cependant pris les mesures nécessaires pour amortir l'impact de cette baisse d'activité sur ses comptes, notamment via un recours au chômage partiel et la renégociation de loyers. Le Groupe a fait également une demande de prêt garanti par l'Etat pour lui assurer le financement de cette période.

Perspectives 2020 : Maintien des lancements des marques en propre

Malgré ce contexte, Groupe Bogart maintient ses principaux programmes de lancements pour 2020 pour permettre à ses marques d'accroître leur visibilité et gagner des parts de marchés dans ses propres réseaux de boutiques en Europe mais aussi à l'export. A l'international ces lancements seront échelonnés dans le temps en fonction du rythme de réouverture des différents pays.

Bogart lancera en mai 80 nouveaux produits sur la marque April (nouvelle ligne Bains) et maintient la refonte complète au second semestre de la marque Stendhal (soin et maquillage).

Pour Carven, le nouveau parfum Dans ma Bulle de Fleurs sera lancé en Europe pour la fête des mères conformément au plan initial.

Le plan de dépenses de publicité sur la marque Bogart (ligne Silver Scent) est lui décalé à 2021.



La Société informe qu'à ce jour elle n'a pas subi d'impact significatif des approvisionnements et pourra donc assurer la production et les conditionnements des produits.

Enfin, le Groupe tient à rappeler, qu'au vu du contexte incertain, la Société continuera à rester pleinement vigilante sur la tenue de sa rentabilité (les leviers opérationnels mis en place en 2019 porteront leurs pleins effets en 2020 soutenant ainsi le pilotage rigoureux de la rentabilité) et la gestion de sa trésorerie.

En 2020, Groupe Bogart restera également à l'écoute d'opportunités pour poursuivre l'extension de son réseau en Europe.

Report de la publication du rapport financier annuel au 31 décembre 2019 et de l'Assemblée Générale

Au vu des évènements liés à la crise sanitaire, Groupe Bogart annonce le décalage de l'arrêté de ses comptes annuels et de la publication de son rapport financier annuel, initialement prévue le 30 avril 2020, au plus tôt le 31 mai 2020, et informera le marché de sa mise à disposition par voie de communiqué de presse.

De même, la société informera prochainement le marché de la date de tenue de son Assemblée Générale, qui pourrait, compte-tenu des dispositions exceptionnelles prises par le Gouvernement et du délai minimum de 45 jours après la date du Conseil d'Administration ayant arrêté les comptes de l'exercice 2019, se tenir au-delà du 30 juin 2020.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 30 mai 2020

ANNEXES

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2018 2018 Proforma 2019

publié 2019 hors IFRS16 EBITDA 16,2 11,7 43,5 19,3 CVAE -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Destruction de stocks - - -0,7 -0,7 Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -4,6 -7,0 - 24,6 -1,0 Autres produits (charges) opérationnels non courants +4,6 +1,9 -0,3 -0,1 Résultat opérationnel 15,9 6,3 17,6 17,2

[1] Les informations pro-forma 2018 sont établies comme si Distriplus avait été intégré au 1er janvier 2018. A noter que le compte de résultat pro-forma 2018 ne tient pas compte des opérations liées à la préparation et la réalisation de la cession pour 40,6 M€ sur le périmètre de Distriplus (dont 36 M€ de dotation de goodwill) pour assurer une meilleure comparabilité.

[2] Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019 sans modification rétrospective pour 2018.

[3] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents