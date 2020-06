GROUPE BOGART : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er juin 2020

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2019.

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Groupe Bogart indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2019 :

Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Rapport RSE ;

Le rapport de vérification de la sincérité des informations relatives aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale ;

Le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 ;

Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2019 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2019 ;

Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel 2019 peut être consulté sur le site internet de la société, www.groupe-bogart.com, dans la rubrique « Rapports Financiers » de l'onglet Investisseurs.

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale des actionnaires, deuxième quinzaine juillet 2020

Chiffre d'affaires du 1er semestre, lundi 3 août 2020

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

