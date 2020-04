GROUPE BOGART : GROUPE BOGART CONFIRME SON ÉLIGIBILITÉ AU PEA-PME

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 avril 2020

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, confirme respecter tous les critères d'éligibilité[1] au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

En conséquence, les actions du Groupe Bogart peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 390 magasins en propre répartis sur ses 5 pays (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg). En 2019, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 302 M€.

Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG - ISIN : FR0012872141)

[1] Les sociétés sont éligibles si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. D'autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe.