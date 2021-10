GROUPE BOGART : BOGART développe son enseigne April, unifie son organisation et construit le 4ème réseau de parfumeries sélectives en Europe

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2021

La France double son parc de magasins suite à la signature de la reprise de 38 magasins Nocibé

BOGART annonce avoir signé, le 30 septembre 2021, la reprise des 41 fonds de commerce (soit 38 magasins) de la chaîne de parfumeries Nocibé en France[1] via sa filiale de distribution APRIL SAS (enseigne April). L'ensemble des conditions suspensives ont été levées et l'accord de l'autorité de la concurrence a été obtenu.

Le groupe familial double ainsi la taille de son réseau français, qui compte à présent 71 points de vente, et améliore son maillage géographique en couvrant 35 nouvelles villes dont Paris.

Avec cette opération, il poursuit son expansion en Europe et consolide son positionnement de parfumeur-retailer, sur lequel il a construit sa croissance ; cette stratégie d'intégration verticale améliorant la rentabilité de l'activité Boutiques et profitant à l'activité Marques via le déploiement des marques en propre dans son réseau.

Fort de ces récentes opérations de croissance externe, le Groupe a démontré sa capacité à intégrer rapidement des réseaux de parfumerie de petite taille (2014 : reprise de 13 parfumeries Nocibé/Douglas) mais aussi des réseaux de tailles plus importantes tels que HC Parfümerie (87 boutiques en Allemagne) ou encore plus récemment avec l'acquisition de Distriplus (200 points de vente en Belgique).

Un réseau sélectif unifié sous l'enseigne April

Créateur de parfums et de cosmétiques depuis 1975, BOGART est aussi propriétaire d'enseignes de prestige spécialisées dans la beauté en Europe et au Moyen-Orient sous les marques April, Planet Parfum, Milady et HC Parfümeries,

Le groupe français a pris la décision stratégique d'unifier et d'harmoniser son réseau sélectif puisqu'à compter du 1er octobre 2021, l'ensemble des parfumeries de BOGART passeront sous enseigne April, à savoir les 102 points de vente Planet Parfums et Milady présents en Belgique et au Luxembourg, mais également les 38 magasins Nocibé récemment acquis. Les 95 parfumeries du réseau HC Parfümerie en Allemagne suivront au 1er mars 2022

Au total, le réseau April comptera donc 312 parfumeries sélectives et instituts en Europe et au Moyen-Orient et donc 413 boutiques au total (avec la chaine Di) dans 6 pays.

La société annonce également le lancement d'une nouvelle plateforme e-commerce internationale et omnicanale qui proposera bientôt 30.000 références et qui permettra à l'enseigne de devenir un acteur significatif du Commerce Unifié de la beauté.

Une nouvelle identité autour de la marque April et un nouveau nom pour le Groupe BOGART

Synonyme de printemps et de renouveau, April propose un regard neuf en lien avec les besoins d'une clientèle exigeante et responsable : un concept où bien-être, service d'excellence, désir de consommer local et responsable sont au cœur de l'expérience client, du programme de fidélité You are April (du nom du slogan de la campagne), et de la nouvelle campagne de communication.

David Konckier, Président Directeur Général, explique que l'enseigne souhaite : « créer du lien et mettre en œuvre un écosystème vertueux, une communauté fédérée dans une ‘beauty tribe'. Une initiative soutenue par des valeurs communes, dans lesquelles plusieurs acteurs interagissent : client(e), conseillèr(e) de beauté, marques, associations locales, etc.».

L'offre est élargie, de nouveaux segments de marché sont adressés (corner « green », capillaire, électro-beauté, home care, beauté intime…). L'objectif est d'installer l'image d'une enseigne sélective de référence, forte de son savoir-faire en Parfum et Cosmétiques, prescriptrice de marques, et animée depuis toujours par les valeurs du groupe familial : « proximité, expertise et excellence ».

Porté par de solides ambitions d'expansion en Europe et à l'international, le Groupe unifie son organisation.

BOGART, qui a récemment restructuré sa gouvernance avec un nouveau comex et renforcé son organisation européenne avec un directeur de l'activité Retail et un directeur du réseau de parfumeries sélectives April, fait évoluer son identité.

Groupe BOGART devient BOGART, change de logo et renomme ses deux divisions :

Bogart Fragrances & Cosmetiques pour l'activité de ses 9 marques en propre de parfums et cosmétiques ;

Bogart Beauty Retail pour l'activité de son réseau de 413 boutiques en propre.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 9 novembre 2021

[1] Communiqués du 21 mai 2021 et du 1er juillet 2021.

