Groupe Berkem lance Termifuge K, une solution suractivée, préventive anti-termites et hydrofuge

• Réduction de 50% de la teneur en biocides conventionnels grâce à l’intégration d’un suractivateur végétal et aux vertus d’un insecticide d’origine végétale, formulés par Groupe Berkem



• Innovation SYNERKEM® destinée au pôle d’activité « Construction & Matériaux »



Blanquefort (France), le 11 avril 2023 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce la commercialisation de Termifuge K, une solution anti-termites et hydrofuge, préventive avant construction, prête à l’emploi répondant aux besoins des industriels de la construction.



Eric Moussu, Directeur commercial de Groupe Berkem, déclare : « Avec Termifuge K, Groupe Berkem poursuit sa mission d’intégrer la chimie du végétal au cœur du quotidien tout en participant à la transition écologique du pôle d’activité Construction & Matériaux. Nous proposons un produit innovant, suractivé, destiné aux acteurs des marchés de la construction et du bâtiment, dont les composants sont à moindre impact sur l’environnement et présentent une efficacité équivalente aux produits conventionnels. »



