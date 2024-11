Groupe Berkem lance RECELLCL’IN®, son nouvel ingrédient actif dédié au marché de la cosmétique

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu



• Actif extrait de passiflore issue d’un sourcing local et raisonné



• Ingrédient au mécanisme d’action innovant, destiné aux peaux grasses à tendance acnéique



• Nouvelle innovation des équipes R&D de Groupe Berkem à destination du pôle d’activités « Santé, Beauté et Nutrition »



• Présentation et lancement du produit au salon In-Cosmetics Asia à Bangkok du 5 au 7 novembre 2024.



Blanquefort (France), le 4 novembre 2024 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd’hui le lancement de RECELLCL’IN®, nouvel ingrédient actif destiné aux industriels de la Beauté.