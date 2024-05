Groupe Berkem dévoile Biombalance et Pineol® Premium, deux ingrédients actifs issus de sa nouvelle gamme Nutraceutique

• Des polyphénols, notamment OPC , extraits de matières premières upcyclées et reconnus pour leurs nombreuses vertus sur la santé humaine



• Démonstration des savoir-faire éprouvés de Groupe Berkem en extraction végétale et en sourcing local de matières premières de haute qualité



• Gamme innovante composée de cinq ingrédients destinés au marché très dynamique des compléments alimentaires



• Présentation de la gamme du 14 au 16 mai 2024 au salon Vitafoods à Genève, stand H254, hall 6



Blanquefort (France), le 13 mai 2024 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), dévoile aujourd’hui Pineol® Premium et BiombalanceTM, issus de sa nouvelle gamme d’ingrédients premium à destination du marché de la Nutraceutique.



