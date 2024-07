Groupe Berkem annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 de 27,3 M€

• Poursuite d’un contexte de marché défavorable sur les pôles d’activités « Construction & Matériaux » et « Hygiène & Protection » et retards dans l’obtention d’autorisations de mise sur le marché pour des nouveaux produits



• Légère hausse du chiffre d’affaires réalisé sur le pôle « Santé, Beauté & Nutrition »



• Bonne dynamique des ventes sur le pôle d’activité « Industrie » grâce aux investissements consentis par le Groupe



• Révision des objectifs financiers du Groupe à la suite de la revue de son business plan dans le cadre du projet d’offre publique d’achat envisagée par Kenerzeo





Blanquefort (France), le 25 juillet 2024 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce son chiffre d’affaires au 1er semestre 2024 et fait le point sur son activité récente.





