GROUPE AIRWELL : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

DES RÉSULTATS IMPACTÉS PAR LE CONTEXTE MOINS PORTEUR ET LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS

LANCEMENT IMMINENT DE LA NOUVELLE OFFRE SERVICIELLE POUR LE FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Normes françaises

(en M€) S1 2023 S1 2024 Variation Chiffre d'affaires 32,5 25,7 -20,8% Taux de marge brute 31,1% 38,4% +7 points EBITDA [1] 1,8 (0,2) ns EBIT [2] 1,6 (0,4) ns Résultat net 1,0 (0,8) ns

Laurent Roegel, CEO d'Airwell : « Nous avons évolué durant ce 1 er semestre dans un marché dégradé, en raison de la crise immobilière sur le secteur neuf et du ralentissement de la dynamique sur la rénovation. Face à cette baisse d'activité conjoncturelle, nous nous sommes attachés à limiter l'impact sur nos résultats, notamment avec la progression de 7 points de notre taux de marge brute. Nous avons maintenu cependant les investissements sur nos nouvelles offres (Ma Maison Hybride, Leezy, Airwell Industrie), accélératrices de la croissance de demain. Notre EBITDA ressort, ainsi, proche de l'équilibre. Nous attendons fin septembre le lancement de notre nouvelle offre de financement de la rénovation énergétique pour les particuliers. Notre positionnement autour de solutions innovantes au service de l'efficacité énergétique devrait nous permettre de bénéficier en premier de la reprise du marché. »

Des résultats semestriels qui reflètent la baisse d'activité et la poursuite des investissements

Au terme de ce 1 er semestre 2024, le Groupe Airwell, fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25,7 M€, en repli de -20,8% dans un marché européen des pompes à chaleur en recul d'environ 50% [3] .

L'activité en France a très bien résisté (+4% vs 30 juin 2023) et aurait pu être meilleure sans le décalage de certaines commandes sur second semestre. La France métropolitaine reste le 1 er marché du Groupe et représente 62% du chiffre d'affaires sur ce semestre.

Les autres zones sont en recul marqué. Les DOM TOM (-44,6%) sont en phase de redémarrage avec la reprise des ventes en direct en Guadeloupe et en Guyane. Les ventes à l'international (-43,1%) ont été fortement impactées par des perturbations logistiques (allongement des délais de transports maritimes internationaux) impliquant des décalages de livraisons sur le 3 ème trimestre.

La marge brute s'établit à 9,9 M€ (contre 10,1 M€ au 1 er semestre 2023). Elle progresse en pourcentage, à 38,4% du chiffre d'affaires, contre 31,1% au 1 er semestre 2023, et reflète une très bonne tenue des marges et le mix géographique (prépondérance de la France).

Sur ce 1 er semestre 2024, le Groupe Airwell a poursuivi ses investissements pour le lancement de ses nouvelles offres servicielles (Leezy, Ma maison hybride) et la préparation des offres premium (Airwell Industrie).

Les charges opérationnelles courantes progressent de +20,2% au 1 er semestre 2024, à 9,9 M€ dans un contexte de lancement de nouvelles offres et d'élargissement du périmètre avec Airwell Industrie (intégré depuis juillet 2023). Au 30 juin 2024, les effectifs atteignent 111 collaborateurs (à comparer 75 au 30 juin 2023 et 107 personnes au 31 décembre 2023). Les frais généraux s'élèvent à 2,6 M€ (+0,7 M€ vs. 30 juin 2023) en lien avec l'élargissement de la dimension industrielle (site Airwell Industrie, showroom en Guadeloupe et un nouvel entrepôt en Guyane) et intègrent 0,3 M€ non récurrents (honoraires ponctuels liés au déploiement de nouvelles offres servicielles).

L'EBITDA [4] ressort proche de l'équilibre à (0,2) M€ contre 1,8 M€ au 30 juin 2023 qui constituait une base de comparaison particulièrement élevée.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT [5] ressort à (0,4) M€, contre 1,6 M€ au 1 er semestre 2023.

Le résultat financier s'élève à (0,4) M€, stable par rapport au 30 juin 2023. Après prise en compte de l'impôt (0,1) M€, le résultat net s'élève à (0,8) M€.

Situation financière

Les capitaux propres de Groupe Airwell s'élèvent à 9,9 M€, contre 10,7 M€ au 31 décembre 2023, intégrant le résultat semestriel.

Les cash-flows générés par l'exploitation ressortent à (0,6) M€ au 30 juin 2024 contre (4,9) M€ au 30 juin 2023. Ils tiennent compte d'une variation de BFR positive de 0,9 M€ ; la bonne gestion des postes clients et fournisseurs ayant compensé l'effet ponctuel sur les stocks (stocks de PAC air/eau important couplés à un pic de stock saisonnier à fin juin).

Les flux nets générés par les investissements s'élèvent à (0,2) M€ (dont (0,3) M€ au titre de la prise de participation dans Synerpod [6] , et +0,2 M€ de variation des immobilisations financières).

Les flux de financements s'élèvent à (0,4) M€ correspondant au remboursement d'emprunt bancaire sur la période.

La trésorerie disponible s'élève à 2,2 M€ au 30 juin 2024, hors nouvelles subventions post-clôture de l'ordre de 0,8 M€. Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,2 M€ au 30 juin 2024 (contre 7,6 M€ au 31 décembre 2023). L'endettement net reste maîtrisé à 5,0 M€ au 30 juin 2024 (contre 4,2 M€ au 31 décembre 2023).

Perspectives 2024

Depuis le dernier communiqué de presse publié en juillet dernier, le marché de la pompe à chaleur ne s'est pas redressé, avec un effet de stocks importants chez les distributeurs et installateurs qui limite la visibilité sur les commandes des prochains mois. Cette situation est particulièrement visible en France, toujours impactée par un marché de l'immobilier neuf en berne et une instabilité politique durant l'été qui a figé les prises de décision, mais aussi de façon plus générale sur l'ensemble du marché européen. La demande de produits RAC reste quant à elle plus dynamique.

Prenant en compte la nouvelle donne du marché, le Groupe anticipe une amélioration séquentielle de la tendance de son activité par rapport au 1 er semestre, avec un second semestre attendu désormais comparable au second semestre 2023.

En parallèle, le Groupe poursuivra ses investissements Opex comme prévu, au même rythme qu'au premier semestre, et portant sur de nouvelles évolutions (data) de sa solution servicielle pour la maison intelligente et connectée (« Ma Maison Hybride ») ainsi que la R&D sur les offres d'Airwell Industrie pour se tenir prêt à capter de nouvelles parts de marchés.

Groupe Airwell a également prévu de présenter fin septembre sa nouvelle offre de financement de la rénovation énergétique pour le secteur résidentiel (« Leezy ») lors d'un salon dédié et présentera au salon Interclima les dernières innovations sur « Ma Maison Hybride » et les prochaines offres de Airwell Industrie.

Grâce au positionnement innovant de Groupe Airwell en tant que créateur de solutions d'efficacité énergétique disruptives sur ses marchés, le Groupe devrait retrouver rapidement sa trajectoire de croissance rentable dès 2025.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023 : le 5 novembre 2024, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

[1] EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d'acquisition

[2] Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[3] Source : Société

[4] EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d'acquisition

[5] EBIT : résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[6] Cf communiqué du 13 février 2023