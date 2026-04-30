GROUPE AIRWELL : RÉSULTATS ANNUELS 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES : 42,9 M€

EBITDA AJUSTÉ CONFORME AUX ANNONCES [1] DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ TOUJOURS TRES DÉGRADÉ

UN DÉBUT D'ANNÉE EN REPLI CONJONCTUREL MAIS DES PERSPECTIES POSITIVES PORTÉES PAR LES RÉCENTES ANNONCES GOUVERNEMENTALES ET UN CARNET DE COMMANDES EN HAUSSE EN FRANCE

Normes françaises

(en M€) 2024 2025 Chiffre d'affaires 50,6 42,9 Taux de marge brute 35,9% 34,0% EBITDA ajusté [2] (1,2) (3,9) EBIT ajusté [3] (2,1) (4,9) Résultat net (1,7) (5,3)

Laurent Roegel, CEO d'Airwell : « L'année 2025 s'est inscrite dans un contexte de marché encore particulièrement dégradé, qui a pesé sur l'ensemble du secteur des pompes à chaleur. Groupe Airwell n'y a pas échappé, freiné en particulier par des tensions de financement avec des fournisseurs, aujourd'hui résolues. Nous démarrons 2026 avec prudence dans un marché de l'immobilier encore fragile, et concentrons nos efforts sur la sortie de nos nouveaux produits, la diminution de nos stocks et la poursuite de l'adaptation de notre organisation pour améliorer notre efficacité opérationnelle. Les premiers signaux sont toutefois encourageants en France. Nous disposons aujourd'hui d'un très beau carnet de commandes, appelé à continuer de progresser. Notre priorité est désormais claire : mobiliser l'ensemble des ressources humaines et financières du Groupe pour servir nos clients et assurer la livraison de ce carnet de commandes dans les meilleures conditions. Les annonces récentes du gouvernement en matière de soutien aux pompes à chaleur françaises sont très encourageantes et confirment la pertinence de notre positionnement. Airwell, seul véritable acteur national avec un actionnariat français, une usine de production en France et pleinement engagé dans la création de solutions innovantes d'efficacité énergétique, dispose d'atouts indispensables pour répondre aux enjeux de souveraineté. Ces forces nous placent en bonne position pour tirer parti du rebond à venir du marché et capter de nouvelles opportunités. »

Résultats annuels

Au terme de cet exercice 2025, Groupe Airwell publie un chiffre d'affaires consolidé de 42,9 M€, en repli de -15,3%, dans un contexte conjoncturel global de la pompe à chaleur toujours très dégradé (marché en baisse de -10 à - 20% en fonction des types de produits en 2025).

La marge brute s'établit à 14,6 M€ au 31 décembre 2025 contre 18,2 M€ en 2024. En pourcentage, elle ressort à 34,0% compte tenu d'un effet mix géographique (moins de contribution de la France notamment).

Les charges opérationnelles courantes baissent de -7,3 % à 18,3 M€ au 31 décembre 2025 contre 19,7 M€ un an plus tôt ; le Groupe ayant mis en œuvre des réorganisations pour abaisser ses coûts fixes. Les charges de personnel baissent de -3,5% à 8,8 M€ (contre 9,1 M€ au 31 décembre 2024). Au 31 décembre 2025, les effectifs sont de 115 collaborateurs (vs. 122 au 31 décembre 2024). Les autres achats et charges externes s'élèvent à 9,5 M€ au 31 décembre 2025 contre 10,6 M€ au 31 décembre 2024, soit une baisse de -10,6%.

Dans un contexte de baisse d'activité, l'EBITDA ajusté [4] est mécaniquement impacté et ressort à (3,9) M€ au 31 décembre 2025 contre (1,2) M€ au 31 décembre 2024, conforme aux annonces [5] .

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT ajusté [6] ressort à (4,9) M€, contre (2,1) M€ au 31 décembre 2024.

Après prise en compte du résultat financier (0,8) M€ et l'impôt (0,2 M€ [7] ), le résultat net s'élève à (5,3) M€.

Situation financière

Les capitaux propres de Groupe Airwell s'élèvent à 3,5 M€, contre 8,9 M€ au 31 décembre 2024, intégrant le résultat de l'exercice.

Les cash-flows d'exploitation ressortent à (0,7) M€ au 31 décembre 2025, contre +0,4 M€ un an plus tôt, intégrant une amélioration du BFR de +3,3 M€, qui tiennent compte d'une variation des dettes d'exploitation de (10,3) M€, d'une baisse des stocks (10,9 M€ vs. 17,3 M€ un an plus tôt) et des créances clients (8,0 M€ vs. 14,0 M€ un an plus tôt).

Les flux nets liés aux investissements sont restés maîtrisés à (1,0) M€, stable par rapport à l'an dernier.

Les flux nets liés aux opérations de financement s'élèvent à 0,1 M€ (contre (1,2) M€ un an plus tôt) tenant compte de nouveaux emprunts bancaires et obligataires souscrits sur la période (variation nette de 0,8 M€) et des intérêts financiers de la période. Les dettes financières brutes s'élèvent à 8,1 M€ au 31 décembre 2025 (contre 7,3 M€ au 31 décembre 2024).

Au 31 décembre 2025, la trésorerie disponible s'élevait à 0,2 M€ au 31 décembre 2025. Le principe de continuité d'exploitation a été retenue au regard de plusieurs éléments favorables : la hausse du carnet de commandes constatée à date en France permettant d'anticiper une amélioration des revenus par rapport à 2025 ; un niveau de stocks maîtrisé, ainsi qu'une bonne maîtrise des coûts d'exploitation. Le Groupe doit percevoir également le solde d'une subvention ADEME de 1,1 M€ (dont 0,7 M€ en subventions et 0,4 M€ en avance remboursable) pour le projet STERENN IA attendu désormais pour octobre 2026, ainsi que d'un contexte européen plus ambitieux en matière d'électrification, favorable au développement des pompes à chaleur. Enfin, l'actionnaire majoritaire (Laurent Roegel, CEO de Groupe Airwell, via sa holding MARVIK HOLDING) a réitéré son engagement à soutenir ponctuellement Groupe AIRWELL, comme par le passé, par des apports en compte courant liés à des cessions de blocs (tout en restant majoritaire au capital).

Des mesures d'optimisation des coûts et des flux de trésorerie continueront à être mises en œuvre. Le Groupe dispose aussi d'une flexibilité sur le pilotage de projets, qui pourront être adaptés en fonction des besoins de trésorerie. Enfin, la mise en place de financements supplémentaires pourra être étudiée si nécessaire dans les mois qui viennent.

Perspectives 2026

En ce début d'année 2026, le Groupe reste prudent en raison d'ajustements opérationnels et de retards ponctuels avec des fournisseurs, notamment sur les PAC air/air, ayant entraîné le report d'environ 4 à 5 M€ de livraisons, surtout à l'export. Les perturbations observées, qui ont pesé sur le rythme d'approvisionnement, sont désormais résolues ou en passe de l'être, contribuant à une normalisation progressive de la chaîne opérationnelle, avec des livraisons en cours sur avril et mai 2026.

En France, la reprise commerciale se confirme avec un carnet de commandes en hausse (+5 M€ sur 12 mois glissants), réparti de manière équilibrée entre les PAC air/air et air/eau, qui restera néanmoins conditionnée à la capacité du Groupe à reconstituer ses niveaux de stocks sur les équipements air/air et à sécuriser les financements associés. Les niveaux de stocks actuels permettent en revanche de répondre de manière satisfaisante à la demande sur les PAC air/eau.

Dans ce contexte, et malgré un début d'année en deçà des attentes initiales du Groupe, le carnet de commandes en France, la bonne orientation de l'activité dans les DOM TOM, ainsi que la régularisation attendue des flux à l'export, devraient permettre une amélioration progressive de l'activité. Enfin, les enjeux croissants autour de la souveraineté énergétique européenne dans le domaine des pompes à chaleur, sont de nature à soutenir la demande pour les équipements d'AIRWELL à forte efficacité énergétique.

Airwell rappelle qu'il poursuit activement le développement de son projet innovant STERENN IA, visant la conception d'une pompe à chaleur intérieure premium de nouvelle génération. Ce projet s'inscrit pleinement dans les enjeux du « Fabriqué en France », avec une solution à la fois compacte, connectée et à faible impact environnemental. Les développements digitaux sont désormais finalisés, et les équipes concentrent leurs efforts sur la finalisation des aspects produits en vue d'une disponibilité du premier prototype en juin 2026 (commercialisation prévue pour 2027). De nouvelles innovations sont en cours également, notamment dans le domaine de la géothermie, renforçant ainsi l'offre du Groupe sur des solutions d'efficacité énergétiques différenciantes.

Enfin, il est à noter que le Groupe n'est pas exposé aux conséquences du conflit en Iran, ce qui limite son exposition aux risques géopolitiques actuels.

Airwell informe que désormais la société communiquera de façon semestrielle, à raison de 4 communiqués réglementaires par an (chiffre d'affaires annuel et semestriel, résultats annuels et semestriels).

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le jeudi 23 juillet 2026 à 18h00

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

GROUPE AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

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rodolphe.ossola@atoutcapital.com

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apetureaux@actus.fr

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mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73

[1] Cf communiqué du 28 janvier 2026

[2] EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation avant dotations et reprises de dépréciation des écarts d'acquisition retraité des dotations et reprises d'amortissement, dépréciations et provisions.

[3] EBIT ajusté : Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant dotations et reprises pour dépréciation des écarts d'acquisitions. A noter que dans le communiqué de presse des résultats annuels 2024 l'EBIT était affiché à (1,4) M après dotations et reprises pour dépréciation des écarts d'acquisitions.

[4] EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition retraité des dotations et reprises d'amortissement, dépréciations et provisions.

[5] Cf communiqué du 28 janvier 2026

[6] EBIT ajusté : Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant dotation aux amortissements et reprise de dépréciation du goodwill.

[7] Groupe Airwell n'a pas comptabilisé d'impôt différé sur déficits reportables sur cet exercice.