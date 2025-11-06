GROUPE AIRWELL : Entrée stratégique d'un nouvel investisseur au capital de Groupe Airwell

Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents , annonce l'entrée à venir d'un agent économique et investisseur, basé à Istanbul, à hauteur de 7,65 % du capital par le biais d'un rachat de bloc de 400 000 actions auprès de MARVIK HOLDING, holding familiale de Laurent Roegel et actionnaire majoritaire de Groupe Airwell (ci-après « MARVIK ») et la totalité des actions auto-détenues par Groupe Airwell (65 114 actions).

Cette opération vise à favoriser dans les mois qui viennent le développement de Groupe Airwell en Turquie et dans les régions limitrophes, des marchés à fort potentiel notamment pour les pompes à chaleurs et sur lesquels le Groupe n'était plus présent commercialement.

Modalités de l'opération

Cette opération sera réalisée en plusieurs phases par voie de cession d'actions en bloc hors marché représentant au global 465 114 actions Groupe Airwell détenues par MARVIK (à hauteur de 400 000 actions) et par Groupe Airwell (65 114 actions auto détenues). A l'issue de cette opération, l'investisseur détiendra 7,65% du capital de Groupe Airwell.

Une première opération de cession hors marché de 200 000 actions détenues par MARVIK a été réalisée ce jour. Le solde des 200 000 actions (2 ème tranche) et les 65 114 actions auto-détenues par Groupe Airwell devraient intervenir d'ici fin novembre.

Il est à noter que MARVIK s'est engagé à apporter tout ou partie du produit de cette opération sous forme d'avance en compte courant à Groupe Airwell, pour soutenir la trésorerie du Groupe.

Enfin, il a été convenu de plus, que le nombre d'actions cédées pourra être augmenté de 200 000 actions supplémentaires détenues par MARVIK aux mêmes conditions financières, en fonction de discussions complémentaires à venir.

Compte tenu du volume d'affaires attendu, des nouveaux financements et subventions à venir et de l'opération susmentionnée, Groupe Airwell dispose d'une trésorerie suffisante pour assurer la croissance du Groupe et sa stratégie.

Laurent Roegel, CEO de Groupe AIRWELL, déclare : « L'entrée de ce nouvel investisseur issu du bassin méditerranéen ouvre de nouvelles perspectives dans une zone commerciale à fort potentiel. Cet investisseur dispose du réseau et de l'expertise nécessaires pour nous accompagner dans la relance de notre activité commerciale en Turquie, zone géographique dans laquelle nous avons cessé d'être présent suite à la crise de 2008 . »

Cette transaction et les suivantes seront déclarées aux autorités de marché conformément à la réglementation. Dans le cadre de la réalisation de cette opération, groupe Airwell a été accompagné par la société Capital Système Investissement (CSI).

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 113 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

GROUPE AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72

Relations Presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr

01 53 67 36 32