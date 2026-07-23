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GROUPE AIRWELL : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE : 21 M EUR - BONNE DYNAMIQUE DES VENTES EN FRANCE
information fournie par Actusnews 23/07/2026 à 18:00
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Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, à un niveau très proche de celui de l'an dernier à 21,1 M€.

Normes françaises
(en M€) – non auditées 		S1 2025 S1 2026 Variation (%)
France métropolitaine 9,1 10,1 +10,7%
DOM-TOM 3,5 3,5 +0,0%
International 9,4 7,5 -19,7%
TOTAL 22,0 21,1 -4,0%

Chiffre d'affaires par zones géographiques

Grâce à un rythme de livraisons soutenu en France et à la reprise progressive des ventes à l'export (PAC air/air), le Groupe a quasiment rattrapé son retard enregistré en début d'année. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 ressort ainsi à 21,1 M€, très proche de celui du 1 er semestre 2025 (de 22,0 M€).

Il se répartit de la manière suivante :

  • Le chiffre d'affaires de la France métropolitaine ressort à 10,1 M€ au 1 er semestre 2026, contre 9,1 M€ au 1 er semestre 2025 en croissance à deux chiffres (+10,7%). Cette performance a été portée par la très bonne dynamique des ventes de PAC air/eau (+131% par rapport à la même période l'an dernier) et reflète le carnet de commandes soutenu enregistré par le Groupe en début d'année.
  • Le chiffre d'affaires de la zone DOM-TOM , reste stable au niveau élevé de l'an dernier à 3,5 M€ (dont 2,0 M€ réalisés en direct).
  • Comme attendu la zone Internationale est en repli sur ce semestre. Le Groupe a toutefois rattrapé une partie de son retard grâce à la reprise des ventes de PAC air/air, après la reconstitution de ses stocks, et affiche un chiffre d'affaires de 7,5 M€ au 1 er semestre 2026, contre 9,4 M€ un an plus tôt.

En termes de répartition sectorielle, les ventes du 1 er semestre 2026 ont été réalisées à 89% sur le marché résidentiel et 11% sur le tertiaire.

Retour de la croissance attendue au second semestre

Au vu de la dynamique commerciale actuelle, le Groupe anticipe un second semestre de meilleure facture.

En France métropolitaine , la bonne dynamique de ventes de PAC air/eau va se poursuivre au deuxième semestre. Les récentes vagues de chaleur enregistrées en Europe devraient également redynamiser les commandes de pompes à chaleur air/air sur les prochains mois et soutenir les ventes du second semestre en France et sur le segment International (Europe). De son côté les départements et territoires d'outre-mer ( DOM TOM ) devraient se maintenir au second semestre à un niveau comparable à l'an dernier.

Au vu de ces éléments, le Groupe vise sur l'ensemble de l'année un retour à la croissance de son chiffre d'affaires annuel. Du point de vue de la rentabilité, le Groupe anticipe une amélioration de l'EBITDA ajusté [1] dès le premier semestre grâce aux mesures d'optimisation des coûts et à une bonne tenue des marges ainsi qu'au mix géographique (prépondérance de la France). En parallèle, le Groupe reste toujours attentif à la gestion de sa trésorerie, afin de concrétiser ses nouvelles opportunités commerciales. Dans le contexte actuel, cette capacité demeure toutefois étroitement liée aux conditions de financement, dont l'amélioration attendue par différents leviers déjà déployés ou en cours, lui permettront de saisir davantage de projets à compter de l'exercice prochain.

Côté produits, le développement du projet STERENN IA se poursuit conformément au calendrier prévu. Le premier prototype est prêt pour une installation pilote fin août/ début septembre 2026. Pour rappel, ce projet de pompe à chaleur intérieure premium de nouvelle génération s'inscrit dans la stratégie d'innovation du Groupe, en vue d'une commercialisation prévue en 2027. Il bénéficie du soutien de l'ADEME.

Enfin, le 26 mai dernier, Groupe Airwell a participé à la réunion organisée par le Gouvernement réunissant l'équipe de France de l'électrification qui a débouché sur la signature d'un pacte d'engagement portant sur la production d'un million d'unités par an d'ici 2030. La signature de cet accord constitue une étape importante pour la filière électrique française et conforte les perspectives de développement du marché des solutions de chauffage et de climatisation décarbonées. En tant qu'acteur engagé de la transition énergétique, Groupe Airwell est fier de contribuer à cette dynamique collective au service de la souveraineté énergétique française. A noter enfin, qu'au vu des récents mouvements parmi les acteurs du secteur, Groupe Airwell est désormais le dernier fabricant français de pompes à chaleur à l'échelle industrielle, ouvrant la voie à de possibles opportunités de soutien financier complémentaire pour le futur.

Prochaine publication : Résultats du 1 er semestre 2026 : Jeudi 24 septembre 2026, après bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 113 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

GROUPE AIRWELL

PDG
Laurent ROEGEL
investisseurs@airwell.com

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Communication Financière
Anne-Pauline PETUREAUX
apetureaux@actus.fr
01 53 67 36 72

Relations Presse
Manon CLAIRET
mclairet@actus.fr
01 53 67 36 73

[1] EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation avant dotations et reprises de dépréciation des écarts d'acquisition retraité des dotations et reprises d'amortissement, dépréciations et provisions.


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99433-airwell_cp_cas126_vdef.pdf

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