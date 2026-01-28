GROUPE AIRWELL : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 : 43 M EUR

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie un chiffre d'affaires de 43 M€ à fin 2025. Haut du formulaire

Normes françaises

(en M€) – non auditées Q4 2024 Q4 2025 Variation (%) 2024 2025 Variation (%) France métropolitaine 5,1 6,9 +35,6% 25,3 20,1 -20,5% DOM-TOM 1,7 1,9 +10,3% 4,8 7,9 +65,1% International 7,1 1,9 -72,8% 20,5 14,9 -27,5% TOTAL 13,9 10,7 -29,2% 50,6 42,9 -15,3%

Laurent Roegel, CEO d'Airwell, déclare : « L'exercice 2025 a été complexe pour le Groupe dans un marché en bas de cycle en raison de la conjoncture économique et immobilière. Notre marché a cependant montré de premiers signaux de reprise en France sur la fin d'année, et les DOM-TOM ont réalisé une bonne performance tandis que l'international a été sujet à des calendriers de commandes volatiles et des difficultés de supply chain.

En France, la forte croissance enregistrée au 4 ème trimestre a permis d'atténuer le retard pris sur les premiers mois de l'exercice confirmant la pertinence de notre positionnement et de nos choix stratégiques. Les DOM-TOM réalisent une belle année, avec +65% de croissance de l'activité, qui démontre le succès de notre stratégie de vente en direct sur certains marchés stratégiques. À l'inverse, le 4 ème trimestre a été faible à l'export dans un environnement conjoncturel encore fragile, avec des reports de commandes sur 2026. Au final, nous clôturons donc l'exercice, avec un chiffre d'affaires de 43 M€, en repli de -15%, en dessous de notre objectif.

Ce repli d'activité pèsera mécaniquement sur notre rentabilité. Nous avons conduit des réorganisations internes pour optimiser nos charges qui porteront effets sur 2026.

Nous abordons 2026 avec prudence mais aussi avec engagement et détermination. Nous restons mobilisés pour poursuivre nos efforts d'innovation, rester agiles sur le terrain et dans l'exécution de notre stratégie et continuer ainsi à démontrer l'attractivité et la pertinence de nos offres.

Nous allons travailler sur le projet Sterenn IA, qui ouvre la voie à des solutions de ruptures technologiques, 100 % conçues et fabriquées en France. Cette capacité d'innovation demeure un pilier fondamental de notre stratégie.

Notre feuille de route est claire : continuer à innover, renforcer notre avantage concurrentiel, et poursuivre la conquête de parts de marché en France comme à l'international, forts de notre savoir-faire, de l'engagement de nos équipes et de la qualité de nos produits. »

Activité du 4 ème trimestre 2025

Groupe Airwell réalise un chiffre d'affaires de 10,7 M€ au 4 ème trimestre 2025 (-29,2% par rapport au 4 ème trimestre 2024) ; la croissance de la France et de la zone DOM TOM n'ayant pas compensé le repli ponctuel de la zone Internationale.

Au 4 ème trimestre 2025, la France métropolitaine renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires de 6,9 M€, soit une forte hausse de +35,6% par rapport au 4 ème trimestre 2024, portée notamment par le décret gouvernemental sur le marché des pompes à chaleur qui a redynamisé l'activité des PAC air/eau. Celles-ci ont représenté 66% des ventes de ce trimestre. La nouvelle offre Leezy contribue à hauteur de 200 K€ sur ce trimestre. Au total, la France réalise un chiffre d'affaires de 20,1 M€ en 2025.

La zone DOM-TOM poursuit sa bonne dynamique et réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€ M€ au 4 ème trimestre 2025, en croissance à deux chiffres (+10,3% par rapport au 4 ème trimestre 2024). Au total, sur l'année 2025, le chiffre d'affaires des DOM-TOM est de 7,9 M€, en très forte croissance de +65,1%. Plus de 60% des ventes ont été réalisées par la Guadeloupe et la Guyane en vente directe.

Enfin, le chiffre d'affaires de la zone Internationale est de 1,9 M€ au 4 ème trimestre 2025 (contre 7,1 M€ au 4 ème trimestre 2024). Cette évolution s'explique par (i) un environnement conjoncturel toujours fragile, particulièrement en Europe, qui a pesé à la fois sur les délais de nos clients et sur les capacités de réapprovisionnement en PAC air/air pour faire face à la hausse de la demande, et (ii) de nouveaux décalages de livraisons (pour plus de 3 M€) liés à des retards avec des fournisseurs sur trois zones en particulier, à savoir Pologne, Maroc et Portugal. Cette situation est désormais régularisée et les livraisons sont positionnées sur le 1 er trimestre 2026.

Au terme de cet exercice 2025, le chiffre d'affaires d'Airwell s'élève donc à 42,9 M€, en repli de -15,3% par rapport à 2024. En termes de répartition sectorielle, les ventes sont réalisées à 85% sur le marché résidentiel et 15% sur le tertiaire. Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2025, Airwell anticipe désormais un EBITDA de l'ordre de -4 M€ (à comparer à -1,2 M€ en 2024).

A date, et basé exclusivement sur le volume d'affaires attendu, les financements actuels (bancaires et crédit fournisseurs) et les subventions à venir ainsi que l'engagement d'apport en compte courant pris par MARVIK HOLDING, suite à une opération récente au capital [1] , la société estime avoir un niveau de trésorerie suffisant sur les 12 prochains mois pour couvrir les besoins de financement de ses activités . Toutefois, compte tenu de la volatilité sur le rythme de livraison des commandes et d'un marché de la pompe à chaleur encore bas, des mesures d'optimisation des coûts et des flux de trésorerie sont mises en œuvre afin de limiter la consommation de trésorerie. Le Groupe pourra également décider du report de certains projets si besoin et la mise en place de financements supplémentaires pourra être étudiée si nécessaire dans les mois qui viennent.

Perspectives 2026

Sur ce début d'année 2026, le Groupe adopte une approche prudente tout en constatant des signaux encourageants en France, dont la concrétisation dépendra notamment de la capacité à reconstituer ses stocks, notamment en PAC Air/Air, afin d'assurer des délais de livraison optimisés. En parallèle, la tendance à l'international montre des signes d'amélioration, et le Groupe devrait bénéficier du report des commandes de fin d'exercice sur le premier trimestre 2026. Enfin, la dynamique d'activité demeure toujours bien orientée dans les territoires d'outre-mer.

Sur le plan macro-économique, le marché de la pompe à chaleur est attendu plus stable en 2026. Airwell entend continuer à jouer un rôle actif dans l'accompagnement de la transition énergétique, au travers d'offres adaptées aux attentes de ses marchés. Airwell poursuit ainsi sa stratégie d'innovation et de différenciation (gamme PAC intérieure, solutions de géothermie, etc.) et travaille sur son nouveau projet STERENN IA, financé en partie par l'ADEME, pour la mise en place d'une PAC premium intérieure de nouvelle génération, répondant aux grands enjeux du « Fabriqué en France », compacte, connectée et à faible impact environnemental. L'exercice 2026 sera également marqué par de nouvelles innovations à destination des installateurs, visant à renforcer la proximité avec les professionnels et à simplifier leurs usages.

Le Groupe reviendra plus en détails sur ses résultats annuels 2025 et ses perspectives lors de sa prochaine communication le jeudi 30 avril 2026.

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

[1] Cf communiqué du 4 novembre 2025. MARVIK HOLDING a cédé un bloc unique de 200 000 actions Groupe Airwell à un nouvel investisseur. Cet investisseur détient 3,3% du capital de la Société à ce jour.