GROUPE AIRWELL ANNONCE LA CLÔTURE PAR ANTICIPATION DE SON OFFRE EN COURS EN RAISON DU SUCCÈS RENCONTRÉ AUPRÈS DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

GROUPE AIRWELL (EURONEXT Access+ Paris, MLAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce la clôture par anticipation de son Offre (augmentation de capital dans le cadre d’un Placement Global - PG et d’une Offre à prix Ouvert - OPO) préalable au transfert de ses titres sur Euronext Growth® Paris, compte tenu du succès rencontré auprès des investisseurs institutionnels. En moyenne, les ordres enregistrés dans le PG ressortent à 5,0 € par action.

Conformément au chapitre 23.3.2 du Document d’information, et compte-tenu de la très forte demande des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global, GROUPE AIRWELL a décidé que l'Offre ouverte depuis le 14 juin serait clôturée par anticipation le mercredi 21 juin 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions de l’OPO au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet et pour le Placement Global