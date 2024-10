Groupe ADP: trafic et commerce tirent l'activité vers le haut, objectifs confirmés

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP a confirmé tous ses objectifs après avoir annoncé jeudi une augmentation de 11,7% de son chiffre d'affaires sur les neufs premiers mois de 2024, bénéficiant de la hausse du trafic et de la bonne santé du commerce sur ses sites.

Le Groupe Aéroports de Paris a réalisé 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre janvier et septembre, période incluant l'importante saison estivale, ponctuée cette année des arrivées et départs des délégations, athlètes et spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Tous les segments du groupe sont au vert.

Sa division "activités aéronautiques" a vu son chiffre d'affaires progresser de 6% à 1,53 milliard d'euros, tiré par la croissance du nombre de passagers.

Le chiffre d'affaires des activités "international et développements aéroportuaires" a bondi de 20% sur un an.

Celui des activités de "commerces et services" a grimpé de 10,6% sur un an pour un montant total de 1,4 milliard d'euros depuis janvier.

En particulier, le chiffre d'affaires par passager dans les zones réservées - c'est-à-dire dans les boutiques, bars, restaurants ou encore bureaux de change situés entre les contrôles de sécurité et l'embarquement - est de 31,4 euros sur la période.

Cette situation "solide" depuis le début de l'année conduit le groupe à "confirmer l’ensemble de ses prévisions et objectifs financiers pour 2024 et 2025, même si la croissance du trafic à Paris est attendue dans le bas de la fourchette prise pour hypothèse en début d’année" (+3,5% à +5,0% par rapport à 2023), a indiqué Augustin de Romanet, le président-directeur général d'ADP, dans un communiqué.

Sur les neufs premiers mois de l'année, 275 millions de voyageurs se sont bousculés dans la vingtaine d'aéroports exploités par ADP dans le monde. Parmi eux, ceux de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ont concentré 78,4 millions de passagers, en hausse de 3,8% sur un an.

"Approchant de son niveau de trafic 2019 à Paris et le dépassant à l'international (...), le groupe s'attend à progressivement enregistrer des taux de croissance proches de ceux connus avant la crise Covid-19", projette le gestionnaire dont plus de la moitié du capital est contrôlée par l'Etat.

L'entrée en vigueur en 2024 de la taxe sur les grandes infrastructures de transport (aéroports, autoroutes) "a des impacts sur la trajectoire financière du groupe", indique ADP qui doit par ailleurs anticiper l'éventualité de taxes supplémentaires, le gouvernement français projetant, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, d'alourdir d'un milliard d'euros la taxation du transport aérien.