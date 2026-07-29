Groupe ADP table sur un Ebitda courant entre €2,3 et 2,35 mds sur l'exercice

Groupe ADP ADP.PA a déclaré mercredi anticiper un Ebitda courant dans une fourchette comprise entre 2,3 et 2,35 milliards d'euros en 2026 et un ratio de dette financière nette par rapport à Ebitda courant autour de 3,8x.
Précédemment, le groupe disait anticiper un Ebitda courant supérieur à 2,35 milliards d'euros et un ratio dette nette à Ebitda courant inférieur ou égal à 3,7x.
Sur les six premiers mois de l'année, Groupe ADP a affiché un chiffre d'affaires de 3,21 milliards d'euros, en croissance de 1,6%, et un Ebitda courant de 1,01 milliard d'euros, en recul de 1%.
(Rédigé par Coralie Lamarque et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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