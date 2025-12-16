information fournie par Reuters • 16/12/2025 à 17:53

Groupe ADP-Le trafic du groupe en hausse de 5,9% en novembre 2025

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC EN NOVEMBRE 2025

* TRAFIC GROUPE EN NOVEMBRE 2025 : 29,2 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 5,9 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN NOVEMBRE 2025 : 7,8 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,9 %

Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)