Résultats annuels du Groupe ADP, à Paris

Groupe ‌ADP a annoncé mercredi avoir trouvé ​un accord avec l'État français portant sur un projet de contrat de ​régulation économique dans le cadre duquel 8,2 ​milliards d'euros d'investissements régulés ⁠seront déployés pour soutenir la ‌compétitivité des aéroports parisiens.

"Il s'agit du plan d'investissements le plus ​ambitieux jamais ‌réalisé à Paris (...) pour permettre ⁠un sursaut de compétitivité pour les aéroports parisiens, infrastructures majeures pour ⁠l'attractivité et ‌l'économie du pays", a déclaré ⁠Philippe Pascal, président-directeur général, dans ‌un communiqué.

L'accord, qui résulte des ⁠négociations menées entre groupe ADP ⁠et les ‌services du ministère chargé de l'aviation ​civile est ‌une étape clef en vue de la conclusion d'un ​contrat d'ici la fin de l'année, pour une entrée ⁠en vigueur au 1er janvier 2027, selon le communiqué.

Groupe ADP publie par ailleurs mercredi ses résultats financiers semestriels.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)