Groupe ADP-L'État français va déployer €8,2 mds sur huit ans pour renforcer la compétitivité

Groupe ADP ADP.PA a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec l'État français portant sur un projet de contrat de régulation économique dans le cadre duquel 8,2 milliards d'euros d'investissements régulés seront déployés pour soutenir la compétitivité des aéroports parisiens.

"Il s'agit du plan d'investissements le plus ambitieux jamais réalisé à Paris (...) pour permettre un sursaut de compétitivité pour les aéroports parisiens, infrastructures majeures pour l'attractivité et l'économie du pays", a déclaré Philippe Pascal, président-directeur général, dans un communiqué.

L'accord, qui résulte des négociations menées entre groupe ADP et les services du ministère chargé de l'aviation civile est une étape clef en vue de la conclusion d'un contrat d'ici la fin de l'année, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2027, selon le communiqué.

Groupe ADP publie par ailleurs mercredi ses résultats financiers semestriels.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)